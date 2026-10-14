Esteban Ostojich dirigirá a Peñarol y Mathías De Armas a Nacional: los jueces de la fecha 11 del Torneo Clausura
Se dieron a conocer las designaciones para la próxima etapa. Ostojich estará en el encuentro del aurinegro ante Liverpool, mientras que De Armas impartirá justicia en el tricolor con Deportivo Maldonado.
La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre, con ocho encuentros que tendrán puntos importantes en juego de cara a la definición del Campeonato Uruguayo.
Uno de los partidos más destacados de la etapa será el que protagonizarán Liverpool y Peñarol, el domingo 18 de octubre desde las 18:30 horas en el Parque Viera. El encargado de impartir justicia será Esteban Ostojich, acompañado por Carlos Barreiro y Federico Piccardo como asistentes. Diego Dunajec estará a cargo del VAR.
Por su parte, Nacional recibirá a Deportivo Maldonado el lunes 19 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Gran Parque Central. El árbitro principal será Mathías De Armas, con Mathías Muniz y Pablo Llarena como asistentes, mientras que Jonathan Fuentes estará al frente del VAR.
La actividad comenzará el viernes con el enfrentamiento entre Cerro y Cerro Largo en el Estadio Luis Tróccoli con puntos en juego decisivos por la permanencia y estará Javier Burgos como juez principal.
El sábado se disputarán tres encuentros, mientras que el domingo habrá otros tres partidos antes del cierre de la fecha, que estará a cargo del equipo tricolor.
Los detalles de la fecha 11 del Torneo Clausura
Viernes 16
Cerro vs. Cerro Largo
Hora: 19:00.
Estadio: Luis Tróccoli.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Marcos Rosamen.
Cuarto árbitro: Andrés Martínez.
VAR: Antonio García.
Sábado 17
Progreso vs. Juventud
Hora: 10:00.
Estadio: Parque Paladino.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Andrés Nievas y Mauricio Hernández.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Yimmy Álvarez.
Racing vs. Wanderers
Hora: 13:00.
Estadio: Parque Roberto.
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Agustín Berisso y Amador De Prado.
Cuarto árbitro: Lucas Andrade.
VAR: Leodán González.
Boston River vs. Defensor Sporting
Hora: 16:00.
Estadio: Campeones Olímpicos.
Árbitro: Bruno Sacarelo.
Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez.
Cuarto árbitro: Marcelo García.
VAR: Christian Ferreyra.
Domingo 18
Albion vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00.
Estadio: Franzini.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera.
Cuarto árbitro: Federico Río.
VAR: Daniel Fedorczuk.
Danubio vs. Central Español
Hora: 15:00.
Estadio: María Mincheff de Lazaroff.
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Nicolás Tarán y Julián Pérez.
Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.
VAR: Andrés Cunha.
Liverpool vs. Peñarol
Hora: 18:30.
Estadio: Parque Viera.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Carlos Barreiro y Federico Piccardo.
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.
VAR: Diego Dunajec.
Lunes 19
Nacional vs. Deportivo Maldonado
Hora: 20:00.
Estadio: Gran Parque Central.
Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Mathías Muniz y Pablo Llarena.
Cuarto árbitro: Augusto Olmos.
VAR: Jonathan Fuentes.
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