Menosse espera jugar ante "otro Nacional" y chicaneó a Liverpool: "Si no gusta el contacto que jueguen tenis o pádel"

Hernán Menosse tiene 39 años y hoy en día lidera la zaga titular de Deportivo Maldonado junto a Facundo Tealde. El equipo de Gabriel Di Noia ha mostrado regularidad durante toda la temporada y se ha destacado en el regreso a Primera. Viene de empatar con Liverpool (1-1) en la fecha 10 del Clausura y el próximo lunes tendrá una cita importante ante Nacional, que no le ha podido ganar a los fernandinos.

"Sabemos que tuvimos dos partidos buenos contra Nacional pero este es otro cuerpo técnico y están en su mejor momento del año, por como vienen va ser otro Nacional, iremos al Parque a hacer nuestro trabajo como hemos ido a todas las canchas", expresó el ex Peñarol este miércoles por la mañana en diálogo con Minuto1 (Carve Deportiva), haciendo referencia a que espera otro planteo respecto a lo que fueron las victorias del Depor en el Apertura (4-2) y el Torneo Intermedio (3-0).

Matías Arezo ante la marca de Hernán Menosse en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Foto: Ignacio Sánchez.

En relación a la pregunta que se ha instaurado de quién juega mejor en la actualidad del fútbol uruguayo, si Montevideo City Torque o Deportivo, el experimentado central apeló a los cruces entre ambos. "Los dos equipos tenemos buen fútbol, jugamos bien al fútbol, hemos pasado por momentos buenos y no tan buenos. Nos enfrentamos tres veces con Torque y les ganamos las tres veces", manifestó.

Respecto a la incidencia en el partido del pasado viernes con Liverpool, en la que Menosse recibió la amarilla y el VAR revisó la jugada por posible tarjeta roja, dijo: "Abajo no lo toqué, arriba sí pero no fue en el rostro, él es más bajo que yo y lo agarré del hombro, este muchacho lo sabe bien, el juez lo vio, no había ninguna cámara que pudiera mostrar lo contrario".

El festejo de gol de Deportivo Maldonado ante Wanderers. Foto: Ricardo Figueredo.

La pregunta fue conectada con el enfrentamiento que Menosse tuvo en anterior cruce en abril (victoria de su Deportivo Maldonado por 2-0 sobre Liverpool en el Parque Viera) cuando existió un intercambio con Ruben Bentancourt. "Yo hago mi trabajo, al que le guste bien y al que no que juegue al pádel o al tenis que ahi no hay contacto físico, si no les gusta el contacto que jueguen al tenis o al pádel, es clarita la cuenta, el fútbol es así. No me interesa que piensen los demás", declaró.

Liverpool ante Deportivo Maldonado en el Parque Viera. Foto: Ignacio Sánchez.

En esta misma línea, se refirió al arbitraje: "Me gusta que los árbitros dejen jugar, tiene que haber contacto y que sea parejo para todos y siempre con la pelota en juego, es fútbol y siempre hay roce".

Por último, destacó el grupo que se ha formado en Deportivo, equipo que hoy está segundo en la Tabla Anual y quinto en el Clausura. "Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo y en el día a día, es verdad que si el nivel que tiene este plantel y cuerpo técnico lo tiene un equipo de los grandes sería todo más vistoso, hablado y elogiado. Es un lindo mimo al plantel y al cuerpo técnico que se hable bien del equipo", cerró sobre el equipo fernandino.

