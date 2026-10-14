La interna de la Barra Ámsterdam de Peñarol en el último clásico: armas de fuego, niños adentro, whisky y sustancias

El clásico del pasado 30 de agosto en el que Nacional dio el batacazo y venció 1-0 a Peñarol (gol de Francisco Calvo) dejó varios coletazos en la interna aurinegra, no solamente en el plano deportivo, más allá de que el equipo logró sortear ese mal trago y hoy sigue primero en la tabla Anual cuando restan cinco fechas para finalizar el Clausura. Los incidentes del final del partido entre hinchas que estaban ubicados en la cabecera Cataldi del Campeón del Siglo con la Policía determinó la quita de un punto, cuatro cierres del estadio, cuatro partidos de local sin sus hinchas y una multa económica.

Un video de la periodista argentina Sofía Martínez publicado días después del partido generó controversia por los hechos que se confirmaron, así como todo lo que rodeó a la pieza sin puertas adentro de la tribuna (donde los hinchas guardaron cosas), motivo que derivó en el comienzo de una investigación por parte de la Policía, y una investigación interna puertas adentro de la institución, e incluso la incorporación de Gustavo de los Santos en el cargo de líder de la seguridad institucional del club. Todavía no se han conocido los resultados de esa investigación interna, en un hecho que fue denunciado por la oposición dentro del Consejo Directivo, así como por distintos actores de la política aurinegra, a dos meses de las elecciones.

El video del youtuber Joaco Santos

En las últimas horas el youtuber argentino Joaco Santos, que se dedica a hacer videos adentro de las distintas barras bravas de los equipos del continente (y que en 2025 también hizo contenido con la barra de Nacional), publicó contenido en el que se ve a la Barra Ámsterdam (nombre de la barra brava de Peñarol) en la previa, el durante y el después del clásico por el Torneo Clausura que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo.

El streamer Joaco Santos presente en las inmediaciones del Campeón del Siglo. Foto: Captura.

En el video de Santos hay varios hechos que llaman la atención, como un niño que habla en las afueras del escenario Mirasol de "salir a cazar Bolsos" e "ir a pelear con ellos" u otro niño que se lo puede ver en el medio de la barra en pleno partido, junto a referentes de la agrupación. El streamer argentino fue cuestionado en algún pasaje del contenido mostrado por haberse puesto la camiseta de Nacional en el video que hizo anteriormente y por otro video en el que ya había estado en la interna de la barra aurinegra, pero que no había salido de la mejor manera, según su criterio.

En otros pasajes del trabajo se puede ver cómo un fanático le muestra a Santos un arma de fuego, y otro que le señala dónde la lleva. "No estamos ni ahí con Nacional" le dice uno de los que la porta en el mismo instante que le muestra que la lleva pegada a su cuerpo, abajo de la ropa interior. Afirma que "siempre" la lleva por las dudas e insulta a una facción de la barra brava de los tricolores.

Has hinchas que dicen que "Peñarol es una curita al alma", que en la Barra Ámsterdam "todos los barrios están juntos" y que "la noche de Maldonado no se olvida". También hay un momento en el que habla uno de los referentes de la barra e intercambia con el youtuber, que le explica que lo que hace es su trabajo.

Armas de fuego en las inmedicaciones del estadio Campeón del Siglo de Peñarol. Foto: Captura.

El puesto de venta de artículos que ya fue denunciado

En un pasaje del video se puede observar la tienda de artículos (llaveros, pasamontañas, gorros, canguros, etc) que está metida en el medio de la tribuna Cataldi, donde habitualmente asiste la barra brava del club. Incluso se ve un pos para cobrar con tarjeta y quien estaba al mando en ese momento le comentó al youtuber que "todo lo que se recauda acá es para la hinchada". Este puesto de venta de artículos ya había sido denunciado por la Policía en su momento, así como también por dirigentes de la oposición Carbonera.

Puestos de venta de pasamontañas en el estadio Campeón del Siglo de Peñarol. Foto: Captura.

A su vez, se vieron imágenes de botellas de whisky de vidrio, y de un litro (no se pueden ingresar), adentro de la tribuna, y siendo consumidas, así como también diferentes tipos de drogas.

Sustancias y alcohol en las tribunas del estadio Campeón del Siglo de Peñarol. Foto: Captura.

Incluso se puede ver como una hincha, con un pasamontaña en la cabeza, increpa a Santos por otro video que hizo en la barra aurinegra en la que quedó expuesta por estar agrediendo a otro hincha: "Vos me escrachaste con el piñe (por piña)", le dice.

Algunas decisiones que ya tomó Peñarol

Una de las preocupaciones que tiene Peñarol es por un parrillero que se hizo en uno de los estacionamientos del Campeón del Siglo, aparentemente sin autorización. Eso genera que se aglomeren hinchas en la previa en ese lugar. Por eso, los aurinegros decidieron quitar esa construcción para evitar situaciones anormales antes y después de los partidos. A futuro, hay una idea con la que se pretende hacer una especie de quinchos pero de forma organizada para que los hinchas que así lo deseen puedan asistir horas antes de los partidos a hacer la previa, buscando también evitar la aglomeración de fanáticos todos a la misma hora, teniendo en cuenta la dificultad que tiene el estadio por lo estrecho de los ingresos.

El video de Santos finalizó con los incidentes entre algunos fanáticos y la Policía, en la que tuvo que intervenir un camión de la Guardia Republicana de gran porte, así como varias decenas de efectivos policiales.