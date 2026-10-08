El Campeón del Siglo bajo lupa: qué medidas sugiere el informe de seguridad que pidió Peñarol

La reunión del Consejo Directivo de Peñarol del martes contó con la presencia de Gustavo de los Santos, el ex Comisario General de la Policía que el club contrató para investigar y presentar un informe de seguridad luego de los incidentes en el clásico que se jugó el 30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo, que le costaron al club sanciones severas: 150 UR de multa, quita de un punto en el campeonato y cuatro cierres de cancha.

La sesión giró en torno a las principales causas y soluciones para mejorar la experiencia del hincha en el Campeón del Siglo, pero poco se habló de las elecciones. Lo único que se definió al respecto fue que en la reunión del próximo martes se debe resolver y fijar la fecha de los comicios. Hay dos opciones posibles: el sábado 5 o sábado 12 de diciembre.

El informe del especialista en seguridad —“con experiencia en conflictos complejos y soluciones integrales” en diferentes centros penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), según lo presentó Peñarol un mes atrás— planteó diversos puntos que influyen en un problema macro. Algunos se pueden abordar inmediatamente y otros, que requieren mayor inversión de dinero y/o recursos, probablemente queden relegadas al año que viene y los deba asumir el gobierno entrante. Un factor que puede dificultar la ejecución de lo que resuelva el actual Consejo Directivo.

“No se trató ningún tema como para resolverlo, sino que se discutió sobre cada uno de los puntos que presentó el informe y quedó a estudio de los consejeros”, señaló a Ovación Sebastián Silvera, suplente de Santiago Sánchez, consejero titular y candidato a presidente del club, que estaba en Florida junto al equipo de básquet.

Entre lo más simple de hacer, se habló de eliminar el parrillero instalado afuera del estadio por la costumbre que algunos hinchas adquirieron de ir a pasar el día al Campeón del Siglo y zafar del tráfico cuando se espera un lleno total. Básicamente una solución individual que encontraron algunos para mejorar la experiencia de ir al estadio, un tema que desvela a todos los peñarolenses y por supuesto a quienes pretenden gobernar el club en el próximo trienio.

Que la gente se aglomere en los estacionamientos es un problema para los operativos policiales, reconocen varios dirigentes que así lo trasmitió el Ministerio del Interior, pero es resultado de los problemas de acceso y desalojo que tiene el estadio por la ruta 102.

El Estadio Campeón del Siglo del Club Atlético Peñarol, previo al clásico a puertas cerradas del Clausura 2025. Foto: Darwin Borrelli

“Hay medidas que se pueden implementar sin tanto costo”, sostuvo un dirigente de la oposición que prefirió mantener su nombre en reserva, a quien le preocupa principalmente el ingreso de personas sin entradas y afirmó que en el clásico esa cifra fue "absurda", sin dar más detalles. Y cuestionó que el informe manifiesta que “entra gente incluso fuera de horario de partidos”.

Asimismo, denunció algo que también replicó Rodolfo Catino, otro consejero opositor: “Lo que la investigación no encontró o no buscó fueron responsables de lo que pasó, que era lo que esperábamos”.

Por otro lado, Alejandro González —consejero oficialista— argumentó que "lo que quería la oposición era ver sangre”: “Hay quienes se quedan sentados y quienes nos ponemos a trabajar por las soluciones que nos sugirieron. Ya hablé con el presidente (Ignacio Ruglio) para tirar los parrilleros", señaló.

Como se trata de una medida poco simpática con los hinchas que tenían el hábito de ir a pasar el día al lugar que consideran su casa, González también adelantó: "La idea a futuro es construir quinchos con parrilleros, como han planteado algunos socios”.

El informe también planteó medidas que por ahora deberán esperar. Por ejemplo, la reparación y renovación de los molinetes de ingreso porque casi la mitad están rotos.

También las cámaras de seguridad, entre las que hay una diferencia importante: están las que pertenecen al club, instaladas hace 10 años y la mayoría obsoletas, y las de reconocimiento facial que exigió en su momento el Ministerio del Interior. El informe sugiere instalar una "central de monitoreo" para todas las cámaras del Campeón del Siglo, Ciudad Deportiva Néstor Goncalves y Palacio Peñarol.

Asimismo, también se reiteró la sugerencia de construir un cierre perimetral en las tribunas para que pase a ser un estadio cerrado, tal como informó Ovación días atrás en base al efecto "psicológico" que tiene sobre los violentos. Es mejor que los hinchas queden encapsulados en las tribunas y no únicamente separados por un tejido con todo el despliegue del operativo policial que hay en los alrededores. Pero eso requiere una inversión importante y será tarea de la gestión que asuma en diciembre.