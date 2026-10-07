La solicitud de Peñarol para prestar el Campeón del Siglo en el partido con MC Torque por Copa Uruguay

Peñarol solicitó a la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay que sus palquistas y butaquistas puedan ingresar gratis a su Estadio Campeón del Siglo para el partido ante Montevideo City Torque, correspondiente a los 16avos de final del torneo y se disputará el martes 27 de octubre.

El Carbonero fue sorteado como local luego de finalizar primero en el Grupo 1, que también integró el Ciudadano. La Mesa Ejecutiva fijó el Campeón del Siglo para el encuentro, pero el club aurinegro cuestionó las condiciones económicas: pese a ser local, no cobra alquiler del escenario y debe hacerse cargo de los gastos operativos necesarios para abrirlo, ni tampoco percibe la recaudación por venta de entradas.

El delegado de Peñarol, Gonzalo Moratorio, explicó que el club presentó una solicitud que ahora debe resolver el Comité Ejecutivo.

"Se presentó una solicitud a la Mesa Ejecutiva, que está a resolución del Comité Ejecutivo, porque quedó fijado el Campeón del Siglo pero no nos pagan alquiler, nos hacen cubrir todos los gastos que son luces, mantenimiento, corta pasto, limpieza, enfermería y otro montón de cosas que tenés que tener al día para poder abrir un estadio y pagarlo. Pero además no nos pagan alquiler ni nos dejan entrar gratis a socios, palquistas y butaquistas", cuestionó.

El problema está también en los compromisos que Peñarol mantiene con sus palquistas y butaquistas dentro del fútbol uruguayo, que tienen contemplado el ingreso gratuito a los partidos como parte de sus condiciones.

"Hay un contrato que por el fútbol uruguayo entran gratis, entonces no podemos jugar en el Campeón del Siglo sin palquistas y butaquistas, o de lo contrario tenemos que pagar nosotros las entradas. Es una demencia, no podemos económicamente perder plata por todos lados", explicó.

Por ese motivo, Peñarol pretende que se autorice el ingreso gratuito de esos hinchas y que el club continúe asumiendo los costos de funcionamiento del Campeón del Siglo. Moratorio puso como antecedente una situación similar planteada por Nacional.

"Entonces hicimos una solicitud que se analice y que se haga, como también hizo Nacional, que por lo menos nos dejen entrar gratis a palquistas y butaquistas. Por lo menos así perdemos menos plata y respetamos lo firmado con ellos. Que puedan ingresar y después sí nosotros nos hacemos cargo de los gastos, no hay problema, ponemos el CDS".

Nota a Gonzalo Moratorio, dirigente del Club Atletico Peñarol, en su domicilio en Montevideo, ND 20240321, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

El delegado aurinegro también cuestionó que Peñarol deba asumir esos costos mientras el Estadio Centenario no está disponible debido a la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

"Aparte el Centenario no está por la visita del Papa, entonces tienen que salir a buscar otro estadio para alquilar. Quedate en el CDS pero habilitanos al menos a nuestros palquistas y butaquistas".

La resolución del Comité Ejecutivo determinará, por lo tanto, si los abonados de Peñarol podrán mantener el beneficio de ingreso gratuito para el partido ante Torque, mientras el club se hace cargo de los gastos operativos del escenario.