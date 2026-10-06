Dos meses para las elecciones en Peñarol: fórmulas confirmadas, la incógnita de Ruglio y temas de debate

Cuando faltan dos meses para las elecciones en Peñarol ya son siete los candidatos confirmados y un octavo del oficialismo que, ante la incógnita sobre la postulación o no de Ignacio Ruglio, todavía no tiene nombre propio.

Juan Pedro Damiani, Carlos Lazzarino, Evaristo González, Edgardo Lasalvia, Santiago Sánchez, Pablo Schiavi y Freddy García son quienes anunciaron públicamente que son candidatos a presidente del Carbonero. La fecha de los comicios todavía es tentativa: será el primer (5) o segundo sábado (12) de diciembre, en formato presencial en el Palacio Peñarol, tal cual fue la que se realizó en 2023 y ganó Ruglio por segunda vez.

El hincha de Peñarol —y del fútbol en general— es resultadista, dicen. Por eso cómo le vaya al equipo en esta recta final del campeonato puede volcar la balanza hacia el lado oficialista o para el otro. Si bien a nivel deportivo no está siendo la mejor temporada, ya que en el primer semestre no se cumplieron los objetivos de salir campeones del Apertura y pasar de fase en Libertadores, el equipo que conduce Diego Aguirre es único líder de la Anual con buena diferencia y se encamina a estar en la definición de la Liga Uruguaya.

No obstante, en la campaña electoral están apareciendo otros tópicos que para muchos socios pesan igual o más que el simple hecho de ganar o perder en el plano local.

Por ejemplo, el principal bastión del bloque oficialista es la gestión económica y sus argumentos se sostienen sobre que la percepción de que el club “está al día” en cuanto a salarios, está libre de “deudas estructurales” y ha hecho caja para invertir en infraestructura (Ciudad Deportiva) y en jugadores: fichas de Leo Fernández y Arezo, entre otros. Aunque las finanzas de Peñarol no son completamente públicas, sino administrados por el vice y tesorero Eduardo Zaidensztat y la mesa chica del Consejo.

“Peñarol nunca más tomó un crédito con intereses y hoy genera ingresos para crecer sin depender del endeudamiento”, sostuvo Ruglio tiempo atrás en diálogo con Ovación, marcando una clara distancia al modelo de gestión del Damianismo.

Sin embargo, la crítica principal a la gestión actual es a nivel político: “Peñarol está peleado con todo el mundo”, cuestionó días atrás Juan Pedro Damiani, el principal rival electoral que hay en el mapa político actual del club.

La decisión de salir de toda esfera de la AUF que tomó Ruglio en 2023, meses después de quedar afuera del Comité Ejecutivo de Ignacio Alonso, comprometió al club en un sinfín de aspectos que incluso alcanzaron el deportivo. Es una concusión que nace del propio relato institucionalizado de Peñarol, que cuestiona como subjetivas todas las decisiones del gremio de los árbitros, la Comisión Disciplinaria o el Tribunal de Apelaciones.

La política de confrontación que adoptó Ruglio y todavía mantiene con “la AUF de Alonso y (Eduardo) Ache”, como él la menciona, es un problema que la inmensa mayoría de los socios y votantes aurinegros quieren resolver para no seguir con esta percepción de desventaja en los lugares de decisión, y por supuesto seguirá presente en el debate electoral hasta diciembre.

Elecciones en Peñarol. Foto: Archivo/El País

Siete candidatos confirmados más la incógnita de Ruglio y el oficialismo

Ignacio Ruglio: por definirse

Aún no confirmó su postulación a otra reelección, pero es seguro que habrá una fórmula oficialista. El nombre que suena con más fuerza, sea como candidato o compañero de fórmula, es el de Marcelo Solomita.

Ignacio Ruglio en la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol. Foto: Peñarol.

Juan Pedro Damiani: quiere volver

“El club necesita un cambio de gestión, Peñarol está peleado con todo el mundo”, dijo para confirmar que, a sus 68 años y tras nueve lejos del mando, será candidato. Lo acompañará Alejandro Ruibal.

Juan Pedro Damiani en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

Carlos Lazzarino: la novedad

Fue dirigente en los ‘90. Presenta un proyecto de gestión deportiva y modelo de negocio honesto y transparente, “sin vender espejitos de colores”. Su compañero de fórmula es Ruben Pose (ingeniero agrónomo).

Carlos Lazzarino, candidato a presidente de Peñarol en 2026. Foto: Santiago Vanoli

Evaristo González: la oposición

Actual consejero, principal rival de Ruglio en las elecciones de 2023 y opositor desde entonces. Ningún candidato lo representa ante la baja de Barrera y por eso se postuló junto al contador Gustavo Guerra.

Evaristo González, integrante del Consejo Directivo de Peñarol. Foto: Nahuel Casuriaga.

Edgardo Lasalvia: el representante

Agente de futbolistas, la mayoría formados en Peñarol, dijo que abandonaría el rubro si obtiene un cargo en el Consejo Directivo del club. Va con la lista 14 de Diego Benech y quiere a Juan Lestido en su fórmula.

Jonathan Rodríguez junto a Edgardo Lasalvia y colaboradores en Los Aromos en la vuelta del atacante a Peñarol. Foto: Carve Deportiva.

Santiago Sánchez: campeón del básquet

Economista de 32 años. Consejero desde 2023 y desde 2025 presidente de la comisión de básquetbol del club que ganó la LUB por primera vez. Trabaja en el club desde 2016 y su objetivo es entrar en la directiva.

Santiago Sánchez, presidente del básquetbol de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Pablo Schiavi: el outsider

Líder de la agrupación “Movimiento Libertadores”, basado en su premisa de “elevar la vara” y volver a competir a nivel internacional. Promete una búsqueda de otras fuentes de ingreso como el naming del CDS.

Pablo Schiavi.

Freddy García: opositor radical

Ganó notoriedad en las redes por relatar en su medio partidario “Aurinegro World” y se presenta como la opción más radical a Ruglio. Habla de “arrancarlo de raíz” y someterlo a un “revisionismo económico”.