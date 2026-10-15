El Consejo de Liga de Segunda División suprimió los descensos a la C a cuatro fechas del final: cómo se define

El Consejo de Liga de la B resolvió suprimir los dos descensos de la Segunda Profesional AUF a la Primera Divisional C. En su lugar habría un repechaje entre el último de la B y un equipo proveniente de tercera. Ahora la pelota pasa al Consejo de Liga de la C.

Con ocho votos a favor, dos en contra y dos ausencias, se resolvió a cuatro fechas del final torneo eliminar los dos descensos directos. Si bien todavía esto debe aprobarse en otras instancias, el programa Rumbo al Ascenso (Carve Deportiva) entiende que los votos están para que sea aprobado por el Consejo de Liga de la C, el Consejo de Fútbol Profesional y el Congreso.

Según informó Carlos Bardakian, Atenas, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Uruguay Montevideo votaron a favor, mientras que Rumbo al Ascenso informó que Oriental no asistió, y que Colón no participó de la moción por llegar tarde. Se deduce de eso que quienes no apoyaron la decisión fueron Plaza Colonia, Rentistas, Huracán y Tacuarembó.

Según explicó el programa Por la Raya (Sport 890), si se aprueba esta moción, el tercero del Torneo Final —o el segundo si Deutscher gana el playoff por el segundo ascenso— será quien juegue el repechaje.

Si se aprueba definitivamente lo votado en el Consejo de Liga de la B, Huracán, River Plate, Tacuarembó, Paysandú y Cerrito, que hoy luchan por mantener la categoría, quedarían salvados matemática, Miramar Misiones necesitaría dos puntos más para quedarse, y La Luz —hoy en zona de descenso— uno. Uruguay Montevideo, que estaba al borde de perder la categoría, es muy probable que juegue el repechaje.

Esto ampliaría el cupo de equipos en la Segunda Profesional AUF de 14 a 16 y es por eso que se debe votar en el Congreso, porque se cambiarían los estatutos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que indica, que dicho torneo es para 14 clubes.