Segunda División Profesional: Cerrito dio el golpe en Colonia y Oriental de La Paz es el único líder

A falta de seis jornadas para el final del campeonato de la Segunda División Profesional, la lucha por los primeros lugares se vuelve cada vez más apasionante. Oriental de La Paz, que igualó 0 a 0 ante Colón, aprovechó la sorpresiva derrota de Plaza Colonia y quedó como único puntero del torneo.

El gran golpe de la fecha lo dio Cerrito. El auriverde, necesitado de puntos en su lucha por escapar de la zona del descenso, viajó a Colonia y derrotó con absoluta justicia 3 a 1 a Plaza. A los 15 minutos, Jonathan Isasmendi habilitó de gran manera a Luciano Batista, quien definió para abrir el marcador en prácticamente la primera llegada visitante.

Cerrito se adueñó del mediocampo ante un Plaza nervioso y sin claridad. A los 38 minutos se invirtieron los protagonistas: Batista asistió a Isasmendi y el delantero definió de gran forma para establecer el 2-0 antes del descanso.

El ingreso de Lucas Carrizo le dio mayor volumen futbolístico al equipo de Juan Ayaso y, a los 66', Michael López descontó. Plaza parecía tener posibilidades de alcanzar la igualdad, pero Cerrito se replegó con orden y apostó al contragolpe. Jonathan Isasmendi tuvo la posibilidad de liquidarlo de penal, pero Joaquín Silva contuvo el remate. Tras la jugada, el arquero fue expulsado luego de ir a recriminarle al delantero. Ya en el minuto 94, Isasmendi se tomó revancha: ganó en velocidad, quedó mano a mano y puso el definitivo 3-1. Triunfo enorme y totalmente justificado de Cerrito.

En el mediodía del domingo, Oriental y Colón empataron sin goles. Y aunque muchas veces un 0-0 puede asociarse con un encuentro aburrido, este fue todo lo contrario. Hubo ritmo, situaciones y llegadas sobre ambos arcos. Facundo Briñón volvió a destacarse en Oriental, mientras que Lucero Álvarez tuvo una actuación fundamental evitando en varias oportunidades el gol de un Colón que mostró jerarquía y fue un rival muy exigente. El punto terminó teniendo un valor enorme para Oriental: con la caída de Plaza, quedó solo en la cima.

Otro que sigue avanzando es Atenas de San Carlos. En el norte derrotó 1-0 a Tacuarembó con un gol agónico de Lucas Arzamendia, quien aprovechó un grueso error defensivo del conjunto local. Tres puntos fundamentales que colocan al equipo carolino en la tercera posición y plenamente metido en la pelea.

También continúa su gran momento Rentistas, que derrotó 2-1 a Huracán en el Complejo. Carlos Sánchez abrió el marcador con un notable tiro libre y Jean Martínez aumentó con un disparo desde aproximadamente 35 metros que encontró una débil respuesta de Nicolás Gentilio. Sobre el final, Rodrigo Rey descontó con otro excelente tiro libre, aunque no alcanzó. Rentistas volvió a ganar y ya ocupa la cuarta ubicación.

Abajo también hubo movimientos importantes. Miramar Misiones consiguió su tercera victoria consecutiva, esta vez 1-0 frente a Paysandú. Álex de Freitas volvió a convertirse en protagonista y marcó el único tanto del encuentro. El Cebrita toma aire y comienza a alejarse de la zona más comprometida.

Fénix, por su parte, superó 2-0 a Uruguay Montevideo con goles de Sebastián Ribas y Gastón Colman, profundizando la delicadísima situación del conjunto celeste.

Al cierre de esta edición se disputaba La Luz-River Plate, otro encuentro de enorme importancia: River buscando acercarse a los puestos de play-offs y La Luz intentando escapar de las últimas posiciones de la tabla del descenso.

La Segunda División entra definitivamente en su recta final. Oriental manda en soledad, pero las diferencias arriba son mínimas y nadie puede relajarse. Atenas y Rentistas se acercan, Plaza dejó pasar una gran oportunidad y, en la zona baja, Uruguay Montevideo aparece muy comprometido mientras varios equipos luchan por evitar el segundo descenso. Quedan seis fechas. Arriba y abajo, el campeonato está más vivo que nunca.