Araujo: del fotomontaje que se hizo con Forlán en 2010 y el ser "padre" de Darwin a cómo afronta las críticas

Ronald Araujo mostró buenos minutos en esta primera gira de amistosos de la selección uruguaya al mando de Diego Forlán. Tras sus primeras semanas en Liverpool y no haber podido participar del Mundial 2022 ni 2026, el zaguero se sinceró sobre cómo vivió el volver a levantarse tras varios obstáculos, analizó los dos primeros partidos ante Japón y Corea, dijo cómo es la nueva era en la Celeste y bromeó con su relación con Darwin Núñez.

"Voy a contar una anécdota muy buena, que el otro día le escribí a mi madre y le pedí una foto que tenía cuando yo estaba en la escuela, en el Mundial 2010, que me hice un montaje abrazando a Forlán, quiero ver si la consigo esa foto. Y ahora lo tengo como entrenador, es tremendo para nosotros que crecimos viendo a Diego jugar", recordó Ronald en entrevista con AUFTV. Y recalcó: "Es muy lindo que esté acá con nosotros, sabemos lo que significa para nuestro país y también tiene mucho para darnos y ayudarnos. Llevamos muy poco tiempo entrenando, pero ya se ve lo que sabe y intentamos llevarlo a la práctica, lo que nos va diciendo".

Respecto a cuáles fueron las indicaciones del DT, expresó: "Nada, total libertad. Al final tengo que ser, o yo voy a asumir la responsabilidad de ser uno de los líderes del equipo, en la defensa. Creo que ya tengo la madurez, la experiencia para hacerlo. Y como te digo, voy a ser sincero, yo creo que antes quizás no lo hacía por toda la situación, que no estaba adentro en competiciones importantes, que pasaba una cosa y otra, y eso generalmente te cohíbe un poco".

Araujo fue titular en la caída 3-1 ante Japón y la goleada 4-1 sobre Corea. A la espera del partido con India, analizó los dos primeros cruces: "Los dos partidos son muy positivos, a pesar de que Japón perdimos, si ves el contexto del partido, fuimos un equipo muy bueno, que tuvimos muchas ocasiones de gol, pudimos ganar el partido, en planteamiento, a pesar de haber entrado solo un día en su salida presionamos su salida, estuvimos bien tácticamente y se nos descontroló los últimos dos minutos, la verdad que fue así y eso es lo que es bueno para aprender en estos amistosos, que fueron los últimos dos minutos que se nos controló el partido, pero en contexto general hicimos un gran partido. Después contra Corea se vio reflejado eso, con un poco más de días de entrenamiento también, se vio un poco el trabajo. Creo que fuimos lo que podemos ser, tiene que ser un gran ejemplo de carrera futuro, de lo que podemos ser, un equipo intenso, un equipo junto, un equipo que va todas juntas y después se ve reflejado en los goles y en el resultado, porque al final Corea es una gran selección y nosotros por la manera de jugar hicimos que se viera quizás un poco inferior, pero son una gran selección".

El "papá" de de Darwin

Ronald Araújo y Darwin Núñez en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

“Creo que soy más que un hermano, soy como un padre para él, porque lo tengo que llevar para todos lados. La verdad que es muy lindo”, bromeó el zaguero al ser consultado por su vínculo con el delantero, con el que son inseparables en el día a día de la selección.

Sobre la mala racha que cortó Núñez de dos años y tres meses sin notar, expresó: “Yo sentía que él tenía esa mochila normal, los delanteros creo que tienen esa presión de tener que hacer goles. La verdad que también, viéndolo cómo trabaja, cómo entrena, cómo se esfuerza, era una pena que no estaba entrando en la pelota. Porque al final, Darwin no es solo goles. Darwin también es esfuerzo, es compromiso, es presionar. Si ves la presión que hace, es espectacular. Porque para nosotros como defensa nos facilita mucho que haya una presión en la salida y que no te vengan los centrales hasta media cancha”.

Liverpool y la Premier

Araujo dijo estar "muy a gusto" en Liverpool de Inglaterra, y confesó: "Desde el primer momento que llegué me hicieron sentir muy cómodo los compañeros, el cuerpo técnico y la afición. Me hicieron sentir como en casa. Y eso ayuda, te da confianza a después, adentro de la cancha, a responder, a dar todo de voz. Y contento por ese momento. Seguir trabajando duro como lo vengo haciendo y espero que sea una gran temporada para nosotros".

Ante la consulta de si su salto a la Premier League tenía que ver con demostrar, fue claro: "No, porque no hago las cosas por responder a la gente, ni por querer demostrar nada. Yo sé lo que valgo, yo sé el valor que tengo, yo sé lo que puedo hacer como jugador", manifestó Ronald. Y añadió: "Estoy muy convencido de eso y simplemente disfruto, disfruto de jugar al fútbol. Gracias a Dios ahora tengo la continuidad que estaba buscando. Y yo sé lo que soy como jugador cuando tengo esa continuidad, esa confianza".

Ronald Araujo marca a Julián Álvarez. Foto: AFP.

La divertida anécdota con una de sus hijas

Desde AUFTV le recordaron una anécdota que el jugador había comentado sobre llevar a su hija Aitana al colegio. "Es buenísima esa", afirmó Araujo y relató: "La fui a llevar y yo iba con unas chancletas, eran como fluorescentes, para mí estaban bien, pero llegamos al colegio y me empezó a decir 'papá tengo vergüenza'. Yo le digo ¿vergüenza de qué Aitana? 'Es que estás con esas chancletas'. Pero a mí me gustan, le dije. 'Pero a mí me da vergüenza', me volvió a decir. Imagínate que con cuatro años que te diga eso, para mí me dio mucha gracia, ahí te das cuenta que van creciendo porque tenía vergüenza que estaba con los zapatos, fue buenísimo".

Su falta en los Mundiales 2022 y 2026: "Entiendo a veces el cuestionamiento, la crítica"

“Voy a ser muy sincero, la verdad que fue muy difícil. Muy difícil para mí y para la familia también, la familia lo sufre. Al final fueron dos competencias muy importantes en las que no pude estar. Y es duro, es duro porque uno trabaja mucho para eso, para poder estar con la selección, para poder vivir uno de los escenarios más lindos del mundo como futbolista. Y es muy difícil no poder lograrlo. Uno da todo de sí para poder estar, pero no se dio. Una vez más, y a mí me duele. Y por ahí también entiendo a veces el cuestionamiento, la crítica, lo que sea que sucede. Entiendo porque al final es nuestro trabajo. No te voy a decir que estoy de acuerdo, porque al final nunca estás de acuerdo cuando se te critica, pero personalmente también siento esa responsabilidad de no estar.", se sinceró Araujo.

Y concluyó: "Es algo que lo siento de verdad y me duele muchísimo. Pero son cosas de la vida, la vida es un poco así. Tenés esas dificultades que hay que saber sobre pasarlas, mirar hacia adelante, seguir trabajando duro. Yo sé lo que puedo aportar a la selección. Creo firmemente que se viene una etapa muy linda, no solo para el grupo, sino para mí también. Y estoy convencido de que voy a darle muchas alegrías a mi país, a mi familia".