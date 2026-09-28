Segunda División Profesional: Oriental de La Paz ganó en la hora ante Fénix y también es líder

Se disputó parcialmente la vigésima fecha del torneo de la Segunda División Profesional y la lucha por el ascenso entró definitivamente en zona de máxima tensión. Oriental de La Paz alcanzó a Plaza Colonia en lo más alto de la tabla luego de una victoria heroica por 3 a 2 frente a Fénix y del empate sin goles del conjunto coloniense ante Atenas en San Carlos.

Lo de Oriental tuvo todos los ingredientes de una hazaña. A los 90 minutos perdía 2 a 1 y, cuando parecía que los puntos se escapaban, consiguió dar vuelta la historia en los últimos cinco minutos. El comienzo había sido favorable para el celeste: a los 25 minutos Matías Rigoleto, su goleador, abrió el marcador y todo hacía pensar en una tarde más tranquila.

Sin embargo, Fénix reaccionó en el complemento. En apenas diez minutos, Fabricio Fernández y posteriormente Sebastián Guerrero, de penal, pusieron al albivioleta 2 a 1. Oriental no se resignó. Siguió buscando, cargó el área y apostó especialmente al juego aéreo. Sobre la hora apareció Christian Paiva con un verdadero golazo para establecer el 2 a 2 y mantener viva la esperanza.

Pero todavía faltaba lo mejor. En la última jugada llegó un centro al área y Bruno Motta se elevó por encima de la defensa de Fénix para conectar un cabezazo que terminó en la red. Gol, 3 a 2 y explosión de alegría para Oriental, que con una remontada inolvidable alcanzaba provisoriamente la punta.

Esa posición quedó ratificada el domingo, cuando Plaza Colonia igualó 0 a 0 con Atenas en San Carlos. Se esperaba mucho más de un encuentro entre dos equipos protagonistas del campeonato. Dentro de un trámite discreto, Atenas fue algo superior y desde los 26 minutos jugó con un hombre más por la correcta expulsión de Máximo Lorenzi.

El local, sin embargo, no pudo aprovechar la ventaja numérica. Guillermo Oroño tuvo la jugada mas clara del partido pero Joaquín Silva terminó efdctuando una gran intervencion para rescatar una unidad de enorme trascendencia. Sobre el final también fue expulsado Fernando Souza en Atenas. El 0 a 0 terminó reflejando lo poco que ofreció el partido.

La fecha había comenzado con el triunfo de Rentistas por 3 a 1 ante Uruguay Montevideo. Carlos Sánchez, Douglas Bittencourt y Michael Silvera marcaron para el Bicho Colorado, mientras Lucas Rodríguez descontó para Uruguay Montevideo. Rentistas se encuentra sólidamente en zona de playoff, mientras que Uruguay Montevideo quedó seriamente comprometido con la permanencia.

River Plate, por su parte, fue contundente y derrotó 3 a 0 a Colón con goles de Inti López, Alejandro García y Maximiliano Burruzo.

Otro resultado trascendente se produjo en el Parque Maracaná. La Luz consiguió tres puntos de oro al vencer 2 a 1 a Cerrito en un duelo directo por la permanencia. Joaquín Gottesman abrió la cuenta de penal a los 30 minutos, Agustín Da Rocha empató para Cerrito y, cuando el encuentro se terminaba, un tiro libre que parecía sin mayores pretensiones terminó superando a Luis Barbat. Otra vez Gottesman fue protagonista para darle al conjunto merengue una victoria enorme, que le permitió salir de la zona de descenso y colocar allí precisamente a Cerrito.

Al cierre de la jornada de este domingo, Huracán FC lo dio vuelta y venció 2-1 a Miramar Misiones en el Parque Palermo. Este lunes, desde las 19:00 en el estadio Artigas, Paysandú FC recibirá a Tacuarembó para cerrar la fecha.

El campeonato entra en su recta decisiva con incertidumbre en los dos extremos. Oriental alcanzó a Plaza Colonia en la punta y la pelea por los ascensos está más abierta que nunca; abajo, cada punto puede marcar la diferencia entre permanecer en la Segunda División Profesional o caer a la Primera Divisional C.