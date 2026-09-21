Segunda División Profesional: Oriental de La Paz le pisa los talones a Plaza Colonia en la Tabla Anual

La decimonovena fecha de la Segunda División Profesional dejó una certeza: Plaza Colonia continúa arriba, pero Oriental de La Paz ya está decididamente metido en la pelea. En una etapa marcada por las igualdades y por rendimientos futbolísticos discretos, el celeste consiguió algo que a esta altura del campeonato vale muchísimo: ganar cuando se presentaba la oportunidad.

Plaza había dejado la puerta abierta el sábado al empatar 1 a 1 como local frente a Paysandú. Maicol López convirtió antes del minuto y parecía encaminar una tarde tranquila para el líder, pero en el complemento el equipo de Pablo Marini creció, dominó territorialmente y a los 60 Axel Méndez consiguió una merecida igualdad.

La pregunta entonces era si Oriental sería capaz de aprovecharlo. Y la respuesta llegó en el Complejo de los Bichos Colorados.

No fue una demostración futbolística ni mucho menos. El encuentro ante Rentistas fue parejo, cerrado, con pocas situaciones y durante largos pasajes tuvo destino de empate. Pero justamente allí aparece uno de los méritos que empieza a mostrar Oriental: su capacidad para mantenerse en partido, insistir y encontrar soluciones aún cuando el trámite no lo favorece claramente.

Cuando parecía que dos puntos importantes se escapaban, apareció Cristian Paiva. A falta de cinco minutos quebró la resistencia de Rentistas y abrió el marcador. Ya en los descuentos, Ezequiel Silva estableció el 2 a 0 definitivo para desatar el festejo de la parcialidad celeste.

Oriental ganó mucho más que tres puntos. Recortó la diferencia con el líder, quedó a solamente dos unidades y confirmó que tiene argumentos para discutir arriba. En un campeonato tan parejo, donde nadie parece tener demasiado margen para escaparse, aprovechar los tropiezos ajenos resulta fundamental. Plaza dejó dos puntos por el camino y Oriental no perdonó.

Además, existe otro aspecto que empieza a tener peso: el convencimiento. Ganar sobre el final fortalece, genera confianza y alimenta la sensación de que los partidos pueden resolverse incluso cuando el funcionamiento no es el mejor. Oriental deberá mejorar si pretende sostener esta pelea, pero mientras encuentra su mejor versión continúa sumando y ahora tiene al puntero al alcance de la mano.

Atenas tampoco dejó pasar su oportunidad. Con Marcos Donato nuevamente como figura, derrotó 1 a 0 a La Luz gracias al gol de Matías Núñez a los 48 minutos. El conjunto de San Carlos continúa tercero, a tres unidades de Plaza, y también se mantiene expectante.

Abajo, Miramar Misiones consiguió una victoria enorme frente a Uruguay Montevideo. Álex de Freitas marcó a los 27 minutos el único gol del encuentro y permitió que el equipo dirigido por Martín Siri saliera, al menos por esta semana, de la zona de descenso.

Tacuarembó y Huracán igualaron 1 a 1 en el norte ante medio millar de espectadores. Lucao, de penal, adelantó al local a los 62, mientras Rodrigo Rey, con un golazo a los 78, consiguió la igualdad. Cerrito y River Plate también terminaron 1 a 1: Vitinho abrió el marcador para el darsenero y Andrés Schetino estableció la igualdad en el complemento en un resultado justo por lo observado en los 90 minutos de juego.

En Capurro, Fénix y Colón repartieron puntos. Leandro Méndez puso rápidamente en ventaja a Colón, pero a los 75 Valentín Luciani construyó una notable acción individual para marcar el 1 a 1, en el que seguramente fue uno de los mejores goles de la fecha.

Plaza Colonia sigue liderando con 43 puntos. Oriental llegó a 41 y Atenas permanece a tres unidades de la cima. Colón, Fénix y Rentistas completan actualmente la zona de play-off, mientras Uruguay Montevideo y La Luz estarían perdiendo la categoría.

La fecha dejó muchos empates, poco margen y una lucha que se comprime. Pero, fundamentalmente, dejó a un Oriental que ya no solamente observa al líder desde atrás. Lo tiene a dos puntos, le pisa los talones y empieza a transformarse en una amenaza concreta para Plaza Colonia. El celeste de La Paz está en carrera. Y ahora también va por la cima.

