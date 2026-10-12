Segunda División Profesional: hasta los escritorios jugaron para Plaza, que sigue líder pese al empate con La Luz

Plaza Colonia cerró una semana convulsionada conservando el liderazgo de la Segunda División Profesional. El fallo del Tribunal de Penas, que le otorgó los tres puntos del encuentro ante Oriental de La Paz, modificó la cima del torneo. Después, los resultados de sus perseguidores volvieron a favorecerlo. Hasta los escritorios jugaron para el Pata Blanca.

El equipo de Juan Ayarzo sigue sin convencer y acumula cinco partidos sin ganar, contando la Copa AUF Uruguay. Ayer empató 1 a 1 con La Luz y dejó otra pobre imagen. El Merengue de Aires Puros mereció mejor suerte, pero debió conformarse con un punto frente a un líder que encontró la igualdad gracias a una acción individual.

Lucas Suárez abrió la cuenta a los 57 minutos. A los 75, Pablo García ejecutó un excelente tiro libre y rescató el empate para Plaza Colonia. Una pelota quieta le permitió al conjunto coloniense sostener su posición de privilegio, aunque el rendimiento volvió a dejar interrogantes. A cinco fechas del final, necesita recuperar fútbol y victorias.

Colón fue el que mejor aprovechó la jornada entre los perseguidores: venció 3 a 1 a Uruguay Montevideo con una gran actuación de Bruno Airaldi, autor de dos goles. El restante llegó por una conquista en contra del arquero Gabriel Araújo. Luis Maldonado había conseguido la igualdad transitoria para el celeste, que terminó cediendo ante la eficacia del rival.

Atenas desperdició la posibilidad de quedar a una unidad de Plaza. Igualó 1 a 1 con Miramar Misiones en el Estadio ateniense, en un partido parejo, con un tiempo para cada uno. Vittorio Magno adelantó al azulgrana a los ocho minutos. En el complemento, los cebritas fueron superiores e Ignacio Panzariello empató a los 54. Miramar celebró un punto valioso en su lucha por evitar el descenso. La apertura de la fecha dejó otra frustración para Oriental. River Plate lo derrotó 3 a 1 en el Parque Saroldi, con Inti López como gran figura y autor de dos tantos. El paceño completó una semana amarga: perdió en los escritorios los puntos ante Plaza (apelará mañana) y luego cayó en la cancha frente a un River firme.

Los clubes del Cerrito de la Victoria vivieron historias opuestas. Rentistas cayó 2 a 1 ante Paysandú, que revirtió el resultado con goles de Andrew Teuten y Brandon Logiuratto. El conjunto de Julio Fuentes golpeó al Bicho Colorado y frenó sus aspiraciones de acercarse a la punta.

Cerrito, en cambio, sacó adelante un encuentro que parecía perdido. Tacuarembó ganaba 1 a 0, pero en los últimos cinco minutos Luis Machado y Emanuel Dall’aglio marcaron para sellar el 2 a 1. El desenlace también significó el final del ciclo de Bernardo Giordano al frente del rojo del norte.

Plaza mantiene la ventaja sobre sus perseguidores sin ofrecer una imagen acorde a su lugar en la tabla. Hoy, la tabla le ofrece un alivio. La recta final exigirá mucho más que aprovechar tropiezos ajenos.

Al cierre de la jornada Huracán empató sin goles ante Fénix en el Parque Palermo.