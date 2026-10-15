La oncena alternativa que coloca Daniel Carreño en Nacional para jugar ante Rentistas por Copa AUF Uruguay

El Nacional de Daniel Carreño se enfrenta este jueves ante Rentistas en el marco de la Fase 2 profesional de la Copa AUF Uruguay con la mira puesta en buscar su lugar en los octavos de final. El partido está fijado para las 20:00 horas y podrá verse en vivo a través de DSports y de Flow, así como también se podrán seguir vía streaming a través de Flow y DGO.

A sabiendas de que el lunes tendrá un cruce determinante contra Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Clausura, el tricolor opta por rotar a la mayoría del equipo y darle rodaje a futbolistas que no juegan desde el arranque de forma habitual.

En el arco el técnico opta por revalidar la confianza en Alexis Martín Arias, quien viene de ser titular contra Central Español en el primer compromiso tras la lesión de Luis Mejía.

Por tanto, en el banco de suplentes dirá presente el juvenil Felipe Bianchi. La defensa estará totalmente renovada en relación al juego anterior dado que Emiliano Ancheta ocupará el lateral derecho, mientras que Agustín Rogel y Tomás Viera conformarán la zaga. El juvenil, que suele ser titular, no pudo estar a la orden contra el palermitano por un estado febril y fue reemplazado por Francisco Calvo, pero ya se encuentra recuperado. En el lateral izquierdo estará Nicolás "Ojito" Rodríguez.

En la mitad de la cancha regresará a la titularidad el argentino Bruno Zuculini, quien llegó en el último mercado de pases como uno de los refuerzos de jerarquía, pero aún no ha podido convertirse en una pieza fija. Su última vez en el once fue el 23 de agosto en la victoria agónica 1-0 ante Progreso que marcó el reestreno de Carreño en el Bolso. Aquella vez Maxi Silvera marcó de cabeza el tanto de la victoria tras una asistencia de Rodrigo Martínez.

Rodrigo Martínez con la pelota en el partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Agustín Dos Santos, el 10 tricolor, será el encargado de acompañar a Zuculini junto con Tomás Verón Lupi, al tiempo que en la ofensiva jugarán Rodrigo Martínez y Alejandro Martínez escoltando por las bandas a Silvera, quien estuvo desde el arranque por última vez el 26 de setiembre en la victoria 2-0 de visita frente a Cerro Largo en el Estadio Ubilla.

De esta manera, el once de Carreño para medirse ante Rentistas es el siguiente: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás "Ojito" Rodríguez; Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi; Rodrigo Martínez, Maxi Silvera, Alejandro Martínez.