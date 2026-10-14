Tiziano Correa, de la confianza del DT a igualar los números que lo llevaron a Nacional con cinco partidos menos

Metedor y goleador. Así se presentó Tiziano Correa en su aparición en River Plate. El joven delantero, que hoy tiene 22 años, terminó de llamar la atención en Nacional tras lo hecho en Cerro Largo. Los números en el Arachán marcaron que en 19 partidos disputados hizo cinco goles. ¿Qué dicen sus cifras en el Bolso? Lo mismo.

El detalle que tiene lo conseguido en el tricolor es que fue con cinco partidos menos en cancha y con la mitad de los minutos que le había llevado lograrlo en el equipo de Melo.

Fueron 1707 minutos repartidos en 19 juegos lo que le llevó marcar los cinco tantos en Cerro Largo, mientras que hoy en Nacional cuenta con 845 minutos en 14 juegos.

Mucho tuvo que ver en ese sentido la presencia de Daniel Carreño en el cuerpo técnico porque confió en él y fue quien más lo utilizó porque ya le dio 10 partidos en los que marcó todos los goles que acumula con la camiseta del tricolor.

Ya sea por ausencias de Maxi Gómez o Maxi Silvera o simplemente por decisiones técnicas, poco a poco Correa empezó a ganar minutos y sobre todo titularidades lo que lo llevaron al lugar donde está hoy: el tercer máximo goleador del club.

Tiziano Correa celebra su gol. Foto: Estefanía Leal.

Poco influyó que tenga jugados menos de la mitad de los partidos que sus principales competidores en el puesto para ubicarse en el tercer lugar solo por detrás de Gómez -que tiene 21 goles y lidera con comodidad- y Silvera -que tiene seis, solo uno más que Correa-.

A su vez no hay que perder de vista que sus goles fueron importantes porque fueron dos ante River Plate en una victoria por 3-2 en la Copa AUF Uruguay, fue el único del 1-0 ante Progreso por el mismo certamen y además se encargó de abrir la cuenta ante Cerro Largo en el Torneo Clausura en el triunfo por 2-0 y de darle tres puntos vitales a Nacional en la última fecha ante Central Español en el 1-0.

Entre los jugadores que aún están en el plantel, Correa también aparece como el segundo jugador que menos minutos necesitó para marcar teniendo en cuenta que hace un gol cada 169 minutos, solo superado por Maximiliano Gómez que anota cada 131’. Por su parte, Maximiliano Silvera hoy tiene un promedio de un gol cada 292 minutos disputados en la temporada.