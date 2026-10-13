Desde que asumió Carreño, Nacional hizo más puntos que el resto de los equipos: el dato que explica su presente

El invicto que mantiene Daniel Carreño en Nacional lo destaca y es lo que ilusiona a los hinchas tricolores con seguir peleando por el Torneo Clausura y, por ende, por el bicampeonato de la Liga AUF Uruguaya. Pero hay un dato que resalta todavía más la tarea del entrenador desde su asunción. Y es que desde que llegó, ningún equipo de la Primera División hizo más puntos que sus dirigidos. Son 20 en total, producto de seis victorias y dos empates que lo dejan en lo más alto de la tabla y son todos los que acumuló en el último certamen corto.

Montevideo City Torque se ubica en la segunda posición con 18 puntos, Peñarol tercero con 17 y cuarto Juventud de Las Piedras con 16, Liverpool y Deportivo Maldonado aparecen unos escalones más atrás con 15 y 14 puntos, respectivamente. Detrás aparecen las sorpresas de Progreso y Cerro que hicieron 13 y 11 puntos a partir de la tercera fecha. Cabe recordar que Carreño asumió luego de la segunda jornada del Torneo Clausura y que los dos primeros partidos del último torneo corto de la temporada -aún con Bava en el cargo- se habían resuelto con derrota ante Boston River y Racing.

Uno de los aspectos positivos que viene cosechando el Nacional de Daniel Carreño es el arco en cero. Lo consiguió en cuatro de los últimos cinco partidos entre Copa AUF Uruguay y Torneo Clausura y es uno de los cimientos para este buen momento que lo hizo crecer en la tabla de posiciones y lo depositó en la siguiente ronda del certamen copero.

Luis Mejía, arquero de Nacional, en la victoria 2-0 ante Cerro Largo por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

A su vez, hay que tener en cuenta que lo logró con dos de sus arqueros porque algunos de los encuentros los disputó con Luis Mejía y otros con Alexis Martín Arias. Carreño también tuvo que superar lesiones, sanciones y hasta convocatorias de selecciones -en el caso de Francisco Calvo- para armar la línea defensiva en varios encuentros, pero eso no fue impedimento.

Desde que llegó, logró que Nacional termine con el arco en cero en siete ocasiones cuando fueron 11 los partidos que dirigió por todas las competencias. El dato que resalta es que si se tienen en cuenta los 33 partidos anteriores de la temporada -donde primero Jadson Viera y luego Jorge Bava, dirigieron- fueron nueve los partidos en los que el Bolso terminó sin goles en contra.