Martirena: "Fue un partido de los más complicados, pero ahora es diferente, Nacional se metió en la conversación"

"Un partido muy duro, son los partidos más complicados", fueron las primeras palabras de Gastón Martirena al término de la victoria de Nacional por 1-0 ante Central Español. Y añadió: "Lo remarcaba Daniel (Carreño) en todo momento. Pero nos llevamos lo más importante, que son los tres puntos, seguimos prendidos. Esto es partido a partido, como decimos, son todas finales para nosotros. Y ahora descansar y pensar lo que viene".

"Ellos (Central) se juegan lo de ellos también, tuvimos varias ocasiones, que eso es bueno. No la pudimos concretar, pero eso se trabaja partido a partido. Tenemos que seguir así, que vamos por un buen camino", agregó sobre el rendimiento del equipo.

Gastón Martirena en Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Consultado sobre si había quedado la vara muy alta después del otro día del partido frente a Montevideo City Torque, afirmó: "Sí, a ver, está bueno tener la vara alta porque habla bien de nosotros y habla bien del cuerpo técnico, que entrenamos para eso. Pero ahora se vienen, como decimos nosotros, finales en todos los partidos. Hay que seguir tranquilos, con humildad, seguir trabajando y seguir para adelante, que si seguimos así va a salir todo bien".

Y en esta misma línea expresó: "Nos metimos ahí en la conversación. Ahora es diferente la cosa. Si nosotros estamos ahí arriba, ya se empieza a complicar. Tenemos que seguir así, partido a partido e ir ganando, que suma en el Anual y en el campeonato también".

Por último se refirió a patear los tiros libres, si es algo que conversa con Maxi Gómez o si ya está designado quién lo ejecuta. "No, la prioridad es de él siempre pero si le quiere pegar, obviamente, que él haga lo que quiera. Yo estoy acá para sumar, para lo que sea; es un jugador de clase A", cerró el lateral derecho de Nacional.

