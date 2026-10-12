Ignacio Suárez volvió a atajar en Nacional: el arquero y tres que perdieron pie con Carreño en el 11 de Tercera

Ignacio Suárez sorprendió al integrar el once titular de la Tercera División de Nacional para enfrentar a Defensor Sporting por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El arquero había quedado afuera del plantel principal en junio por decisión de Jorge Bava y se encontraba entrenado en Los Céspedes a contra horario del plantel principal. Sin embargo, este lunes formó parte del equipo que dirige técnicamente Rafael García.

El sanducero de 24 años y estatura 1.87 no atajaba de manera oficial desde el pasado 6 de junio en la victoria 2-1 ante Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del Torneo Intermedio. Al otro día de este partido, el cuerpo técnico de Bava le comunicó a siete jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta pero Suárez optó por permanecer en el club hasta fin de año. Cuatro meses después, regresó al arco y fue en la Tercera que suele atajar Mateo Stefan.

El zaguero Román Clematte, el volante Juan Ignacio García y el delantero Pavel Núñez, que han alternado con Primera durante el año pero que desde la llegada de Daniel Carreño perdieron pie, también formaron parte de la alineación titular ante el violeta, en un partido que finalizó sin goles.

Mientras el arco de Primera sufrió la baja de Luis Mejía y ahora depende de Alexis Martín Arias (el suplente pasó a ser Felipe Bianchi), Suárez volvió a la actividad y al haberse quedado en el club se le puede abrir una puerta. En 2026 con Primera atajó nueve partidos en toda la campaña, donde recibió 15 goles y mantuvo la valla invicta en dos ocasiones.