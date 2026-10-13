Dirigente de Nacional propone recurrir a un arbitraje internacional para definir el decanato del fútbol uruguayo

La histórica discusión entre Nacional y Peñarol por el decanato del fútbol uruguayo sumó un nuevo capítulo. Luego de la polémica que generaron las declaraciones del vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, el dirigente Javier Gomensoro planteó la posibilidad de trasladar el debate al ámbito internacional para intentar alcanzar una resolución definitiva.

En diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes), Gomensoro adelantó que tiene la intención de presentar formalmente ante la Comisión Directiva de Nacional una propuesta para que la controversia con Peñarol sea sometida a un arbitraje internacional, con el objetivo de que un tercero analice los fundamentos históricos y documentales de ambas instituciones.

"Nuestro argumento es muy sólido y tiene mucha documentación", aseguró el directivo, convencido de que el club de La Blanqueada dispone de elementos suficientes para respaldar su posición en una eventual instancia de estas características.

La iniciativa apunta a buscar una salida diferente a una discusión que lleva décadas instalada entre los dos grandes del fútbol uruguayo y que volvió a cobrar protagonismo en los últimos días.

La polémica que reavivó el debate por el decanato

El planteo de Gomensoro surge en medio de un escenario de tensión interna en Nacional, provocado por las recientes declaraciones de Flavio Perchman y Amaro Nadal, quienes realizaron manifestaciones favorables a la postura histórica de Peñarol sobre el decanato.

Esas expresiones motivaron una respuesta institucional de Nacional, que publicó un comunicado para reafirmar su posición histórica y tomar distancia de los dichos de ambos dirigentes.

La situación generó repercusiones dentro de la institución y derivó en que Perchman solicitara una licencia de un mes en el ejercicio de sus funciones como vicepresidente.

Consultado sobre lo sucedido, Gomensoro reconoció que existió cierta precipitación en la publicación del comunicado y cuestionó especialmente que se mencionara de forma individual a los dirigentes involucrados.

Javier Gomensoro junto con Ricardo Vairo, presidente de Nacional, en una conferencia de prensa. Foto: Darwin Borrelli.

"El espíritu del comunicado me parecía correcto, pero el señalamiento personal no es la forma. Han habido otras cosas de mayor relevancia y habían formas más elegantes de hacerlo", sostuvo.

También consideró que Perchman suele excederse en algunas de sus intervenciones públicas y entendió que sus expresiones sobre el decanato no deberían adquirir tanta trascendencia, dado que no se trata de un asunto que domine en profundidad.

¿Puede resolverse el decanato mediante un arbitraje internacional?

La propuesta de Gomensoro representa, por el momento, una intención personal que deberá ser presentada y evaluada por la directiva de Nacional. No existe todavía una resolución institucional para iniciar ese procedimiento ni se ha definido qué organismo podría intervenir.

La controversia tiene como eje las diferentes interpretaciones sobre los orígenes de ambas instituciones. Nacional, fundado el 14 de mayo de 1899, sostiene su condición de decano, mientras que Peñarol reivindica su continuidad histórica con el Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), fundado el 28 de septiembre de 1891.

La discusión se centra especialmente en la separación producida en 1913: mientras Peñarol sostiene que se trató de una continuidad institucional con cambio de denominación, Nacional defiende la interpretación de que son entidades diferentes.

En ese contexto, Gomensoro pretende que la controversia deje de limitarse a los intercambios públicos entre dirigentes y pueda ser examinada por una instancia internacional, a partir de los antecedentes y documentos que cada institución considere pertinentes.

Por ahora, el siguiente paso dependerá de la recepción que tenga su propuesta dentro de la Comisión Directiva tricolor.