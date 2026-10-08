Perchman: "Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC; si se perciben del 1891 es tema de ellos"

Flavio Perchman, vicepresidente primero de Nacional, fue consultado acerca de la polémica existente en relación al decanato del fútbol uruguayo y dio su postura en diálogo con el medio partidario "Arriba Bolso": "Eso es lo que no da para discutirlo, o sea, Nacional fue siempre Nacional. Ahora, si ellos, como la palabra que está de moda, se perciben del 1891 es un tema de ellos, yo que sé, pero la realidad es que Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC. Eso es lo que yo veo con diferencia", inició.

Y agregó: "Después no me doy cuenta cuál es el sentido… Porque aparte todos entendemos que el más decano es Albion. A veces me parece bárbaro que nos sintamos el decano, pero no me agrega tanto el tema, no me agrega. Peñarol no es, seguro, porque (es) un equipo que nació en 1891 y cambió de nombre en el 1913".

"Demostramos que no es ni cerca el peor Nacional de la historia"

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Estefania Leal.

El lunes pasado, una vez finalizado el partido frente a Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura, donde el tricolor se impuso 2-0 en el Gran Parque Central, Perchman habló en rueda de prensa: "Fue el partido más completo del año de Nacional, demostramos que estamos vivos, que vamos a pelear hasta el final", comenzó.

En este sentido siguió: "Y demostramos que no es ni cerca el peor Nacional de la historia, pero bueno, eso son cosas que decían ustedes, que le van poniendo los títulos”.

Sobre la recta final de la Liga AUF Uruguaya dijo: "Para nosotros todos los partidos pasen a ser una final, después de los empates con Juventud y Wanderers no teníamos margen, ahora estamos a dos puntos de Montevideo City Torque y Peñarol, y a tres de Liverpool, que tenemos que jugar en contra. Dependemos de nosotros mismos, es difícil pero tenemos más chance que hace un rato".