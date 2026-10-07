Francisco Calvo regresó a los entrenamientos con Nacional tras los partidos con la selección de Costa Rica

Francisco Calvo regresó a los entrenamientos con Nacional este miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Tras haberse perdido los partidos ante Cerro Largo en Melo y contra Montevideo City Torque en el Gran Parque Central, vuelve a estar a la orden para un encuentro clave contra Central Español.

El cruce ante el palermitano está fijado para el próximo domingo 11 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura.

El zaguero costarricense de 34 años viene de ser titular en los últimos dos juegos de la selección de Costa Rica en el marco de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

De esta manera, Daniel Carreño, director técnico del tricolor, recupera a uno de los referentes del plantel antes de medirse contra el palermitano. Será otro partido crucial considerando que después de ganar el último compromiso Nacional se metió definitivamente en la pelea por el Torneo Clausura.

Francisco Calvo celebra el 3-2 agónico de Nacional ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Tiene 17 puntos al igual que Deportivo Maldonado y está a tres de Liverpool, el líder en soledad por encima de Montevideo City Torque (19) y Peñarol (19). De todas formas, en la interna son conscientes de que para poder seguir en carrera por este título no pueden perder ningún punto.

El rendimiento de Francisco Calvo desde su llegada a Nacional

Francisco Calvo y el festejo del gol en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Francisco Calvo se incorporó a Nacional el 8 de julio del 2026 y mostró una rápida capacidad de adaptación. En total, acumula 13 partidos disputados en los que marcó tres goles. El más resonante se dio el 30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo. Después de un centro de Gastón Martirena desde la izquierda llegó el cabezazo de Luciano Boggio en el segundo palo y la posterior definición de taco de Calvo, quien le dio a Nacional el triunfo clásico en condición de visita.

A su vez, convirtió el 2-1 parcial del Bolso ante Juventud tras otra asistencia de Martirena, y fue el encargado de darle el triunfo agónico frente a Defensor Sporting en el GPC con su tanto en el tercer minuto de adición. La particularidad es que aquella vez el pase gol también se lo concedió el 15 tricolor.