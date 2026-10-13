El rubro en el que Nacional está top 3 del continente en la era Ponce y el récord que alcanzó entre uruguayos

Nacional se acostumbró sanamente a ser protagonista en el continente en el último tiempo. Si bien es cierto que Uruguay ha dejado de ir de punto a las competencias de América, con equipos que supieron meterse al igual que el Bolso entre los cuatro mejores de su torneo, como Biguá, Defensor Sporting y Hebraica Macabi, el tricolor ha logrado establecerse en base a apuestas ambiciosas y el ADN que le impuso Álvaro Ponce al equipo desde su llegada a fines de 2022.

Desde el arribo del entrenador —que en su primera temporada obtuvo una clasificación internacional al alcanzar la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol— el equipo de La Blanqueada supo ser protagonista en América, nunca se bajó de un torneo continental, y además las cuatro veces superó al menos la primera fase, un registro que ningún equipo uruguayo consiguió en este siglo de forma consecutiva.

Con 21 triunfos y siete derrotas, ostenta un 75% de efectividad en torneos continentales de 2023 en adelante, siendo con diferencia el mejor equipo uruguayo desde que Ponce asumió como DT, superando el 62,5% de Defensor Sporting, que viene de alcanzar dos Final Four consecutivos de Liga Sudamericana.

Además en todo el continente solo ostenta menos triunfos que Sesi Franca. El rival que lo eliminó de la Basketball Champions League Americas a principios de este año registra 22 éxitos contra los 21 de Nacional y Flamengo, aunque el Mengão es muy probable que supere esa línea la semana que viene, cuando reciba a el Grupo D de la Liga Sudamericana de Básquetbol.

El fin de semana Nacional volvió a demostrar su gran momento, rompiendo el paradigma que Uruguay históricamente tuvo con los equipos de Argentina y Brasil, al irse 2-0 ante los vecinos de su visita a Loja.

Ahora el 30 de octubre iniciará una prueba más, con el objetivo latente de alcanzar por tercera temporada consecutiva un Final Four continental, un récord sin precedentes para el básquetbol uruguayo, desde que las competiciones de América obtuvieron este formato de definición.

Pero suceda o no, Nacional ya grabó su nombre en el continente, le dio a Uruguay un título luego de aquel Sudamericano de Clubes Campeones que levantó Biguá en 2008, cuando alzó la Liga Sudamericana en 2024 y se ilusiona con un nuevo galardón este año.

La efectividad de los uruguayos de 2023 en adelante

Nacional 21-7 (75%)

Defensor Sporting 10-6 (62,5%)

Peñarol 2-3 (40%)

Hebraica Macabi 4-7 (36,4%)

Biguá 2-7 (22,2%)

Aguada 1-5 (16,7%)

Malvín 0-3 (0%)

Récord de los equipos en el continente de 2023 en adelante

Sesi Franca (Brasil) 22-9

Nacional (Uruguay) 21-7

Flamengo (Brasil) 21-8

Boca Juniors (Argentina) 17-10

Instituto (Argentina) 15-2

Minas Tenis (Brasil) 12-6

Quimsa (Argentina) 12-11

Defensor Sporting (Uruguay) 10-6

Real Estelí (Nicaragua) 9-9

Ferro (Argentina) 8-0

Halcones de Xalapa (México) 7-4

Regatas (Argentina) 7-4

Obras (Argentina) 7-11

Astros de Jalisco (México) 6-2

Jorge Guzmán (Ecuador) 6-3

Titanes de Barranquilla (Colombia) 5-1

Olímpico (Argentina) 5-1

Olimpia Kings (Paraguay) 5-6

San Lorenzo (Argentina) 4-2

Gimnasia (CR) (Argentina) 4-3

Corinthians (Brasil) 4-5

Hebraica Macabi (Uruguay) 4-5

Mogi (Brasil) 3-0

Oberá (Argentina) 3-3

São Paulo (Brasil) 3-3

Caribbean Storm (Colombia) 3-3

Colegio Los Leones (Chile) 3-9

ABA Ancud (Chile) 2-2

Toros del Valle (Colombia) 2-4

Gladiadores de Aznoátegui (Venezuela) 2-4

Universitario de Sucre (Bolivia) 2-4

Independiente de Oliva (Argentina) 2-1

Peñarol (Uruguay) 2-3

Biguá (Uruguay) 2-7

Pinheiros (Brasil) 1-2

Vasco da Gama (Brasil) 1-2

Español de Osorno (Chile) 1-3

Aguada (Uruguay) 1-5

Universidad de Concepción (Chile) 1-11

Motilones del Norte (Colombia) 0-3

Baurú (Brasil) 0-3

Leones de Potosí (Bolivia) 0-3

Soldiers (Ecuador) 0-3

Santa María (Ecuador) 0-4

Nacional Potosí (Bolivia) 0-4

Importadora Alvarado (Ecuador) 0-6

Toros de Chiriquí (Panamá) 0-6

Caimanes del Llano (Colombia) 0-6