Liga Sudamericana de Básquetbol: Nacional y un duro viaje a Loja; Defensor Sporting en el grupo de la muerte

La suerte no estuvo con los equipos uruguayos en la conformación de los grupos de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Nacional tendrá un viaje largo, en una ciudad con altura y rivales complicados, mientras que Defensor Sporting afronta el grupo de la muerte con equipos muy pesados.

El campeón de la edición 2024 será el primero en salir a escena. Deberá ir a Loja, Ecuador, ciudad que está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y que tendrá Jorge Guzmán como local. El bicampeón ecuatoriano tiene en sus filas a varios jugadores que supieron brillar en el básquetbol uruguayo como Trevor Gaskins (Olivol Mundial), Rashad Hassan (Montevideo) y Arnold Louis (Hebraica Macabi), además de CJ Rodríguez, jugador de selección panameña.

Como rival brasileño tendrá a Corinthians, equipo que en la edición anterior viene de ser superado dos veces por Defensor Sporting y que hoy milita tercero en el Campeonato Paulista. El grupo se complementará con Regatas de Corrientes, vigente subcampeón de la competición que cambió su plantel tras quedar eliminado en el torneo local en cuartos de final. El grupo se jugará entre el 9 y 11 de octubre.

Por su parte, Defensor Sporting tendrá que ir a Río de Janeiro, donde se enfrentará a Flamengo. El equipo que viene de ser cuarto en la Basketball Champions League Americas trajo dos refuerzos de jerarquía, fijos de selección brasileña y que llegan del exterior, Yago y Didi Louzada.

Davaunta Thomas defendido por Mateo Bianchi en el partido entre Corinthians y Defensor Sporting por la Liga Sudamericana. Foto: FIBA.

Además tendrá enfrente a Oberá de Argentina, que repite la base que viene de llegar a los cuartos de final de la liga local. Además tendrá también a Paisas de Colombia. En su plantel cuenta con Michaell Jackson Wright, ex Lagomar con pasado en selección colombiana. Los Cafeteros la temporada pasada alcanzaron los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas, donde fueron eliminados por Nacional. Este grupo cerrará la primera fase entre el 23 y 25 de octubre.

Los dos mejores equipos jugarán los cuartos de final, donde se conformarán dos grupos de cuatro, con un equipo como sede. Si avanza Nacional enfrentará entre el 30 de octubre y 1° de noviembre a los equipos provenientes del Grupo A, que tiene a Independiente de Oliva (Argentina) como anfitrión, Mogi (Brasil), Olimpia Kings (Paraguay) e Importadora Alvarado (Ecuador).

En caso de avanzar Defensor Sporting jugará del 13 al 15 de noviembre junto a los equipos que clasifiquen del grupo que tiene a Brasilia (Brasil) como local, Deportivo San José (Paraguay), Boca Juniors (Argentina) y Colegio Los Leones (Chile).

El Final Four se jugará en formato de semifinales y final a un partido, en una sede, el 5 y 6 de diciembre.