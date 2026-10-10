Nacional vs. Corinthians en vivo por la Liga Sudamericana de Básquetbol: el Bolso por quedar cerca de cuartos

Nacional va por un punto que lo deje muy cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. El tricolor se mide a partir de las 19:10 horas ante Corinthians.

El Bolso se estrenó con triunfo 106-96 ante Regatas, donde tuvo a su interno dominicano, Luismal Ferreiras, como su figura, pero con un gran aporte de sus otros tres extranjeros: Andrew Goudelock, Nick King y Yohanner Sifontes. Además Gastón Semiglia fue fundamental en el cierre. Álvaro Ponce pareció encontrar temprano en la temporada el ADN de un equipo que apela a defender, correr y sumar tiros abiertos en transición, con un equipo atlético y fuerte físicamente.

Corinthians debutó con caída 97-96 sobre el final ante Jorge Guzmán, el equipo que oficia de local en Loja. Pese a liderar durante casi todo el juego —con un Victão infernal de afuera y la conducción del experiente base Elinho— no pudo soportar las diversas arremetidas de los ecuatorianos.

Estarán a cargo del arbitraje Carlos Peralta (Ecuador, ex FUBB), Carlos Vélez (Colombia) y Luis Escobedo (México).

El partido se puede ver gratis a través del canal de YouTube de FIBA y por Básquet Pass.

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