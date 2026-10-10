Nacional vs. Corinthians en vivo por la Liga Sudamericana de Básquetbol: el Bolso por quedar cerca de cuartos

Nacional va por un punto que lo deje muy cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. El tricolor se mide a partir de las 19:10 horas ante Corinthians.
El Bolso se estrenó con triunfo 106-96 ante Regatas, donde tuvo a su interno dominicano, Luismal Ferreiras, como su figura, pero con un gran aporte de sus otros tres extranjeros: Andrew Goudelock, Nick King y Yohanner Sifontes. Además Gastón Semiglia fue fundamental en el cierre. Álvaro Ponce pareció encontrar temprano en la temporada el ADN de un equipo que apela a defender, correr y sumar tiros abiertos en transición, con un equipo atlético y fuerte físicamente.
Corinthians debutó con caída 97-96 sobre el final ante Jorge Guzmán, el equipo que oficia de local en Loja. Pese a liderar durante casi todo el juego —con un Victão infernal de afuera y la conducción del experiente base Elinho— no pudo soportar las diversas arremetidas de los ecuatorianos.
Estarán a cargo del arbitraje Carlos Peralta (Ecuador, ex FUBB), Carlos Vélez (Colombia) y Luis Escobedo (México).
El partido se puede ver gratis a través del canal de YouTube de FIBA y por Básquet Pass.
Otra vez Victão
El brasileño suma un nuevo triple, pone a Corinthians 9/16 de afuera para ponerse a seis.
¡Patricio Prieto aumenta!
Un bombazo del capitán le da máxima de 10 a Nacional.
Nick King encendido
El extranjero empieza a generarse sus puntos. Nacional gana aire con cinco de ventaja.
Nacional resiste a contraataques
El Bolso aprovecha puntos de corrida de sus extranjeros para bancar los triples del equipo paulista, que sigue encendido.
Final del primer cuarto: Nacional 24-23 Corinthians
El Bolso comenzó mejor por el daño de Luismal Ferreiras en la pintura y resistió reacciones con tiros de afuera de Gastón Semiglia y Patricio Prieto.
El Timão amenaza con un tremendo 6/11 en triples.
Corinthians compite por los triples
El Timão se mantiene cerca por un gran inicio tripler. 6/11 para el paulista.
Gastón Semiglia prende la mecha
El ex Hebraica Macabi arranca picante con el tiro para sostener la ventaja.
Luismal Ferreiras arranca gravitando
El interno comienza pesando en el juego interno, para poner al frente a Nacional.
Los cinco de Corinthians
Jece de Moraes para de arranque a Elinho, Caue Borges, Victão, Caue Borges y Victor Leal.
Nacional repite el quinteto
Álvaro Ponce volverá a comenzar con Nick King, Yohanner Sifontes, Patricio Prieto, Gianfranco Espíndola y Luismal Ferreiras.
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El Bolso tendrá su segunda participación en esta edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol al enfrentar a un Corinthians que viene de perder ante Jorge Guzmán.
El equipo de Álvaro Ponce va por un triunfo que lo pueda dejar en las puertas de los cuartos de final, donde esperan Mogi, de Brasil, e Independiente de Oliva, de Argentina.