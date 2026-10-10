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El País Ovación Basquetbol

Nacional vs. Corinthians en vivo por la Liga Sudamericana de Básquetbol: el Bolso por quedar cerca de cuartos

Tras el triunfo ante Regatas en el debut, el tricolor busca un punto que lo puede depositar en la siguiente ronda al cierre de la jornada, si Jorge Guzmán derrota a los correntinos.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
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Andrew Goudelock en el debut de Nacional en la Liga Sudamericana ante Regatas
Andrew Goudelock en el debut de Nacional en la Liga Sudamericana ante Regatas.
Foto: FIBA.

Nacional va por un punto que lo deje muy cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. El tricolor se mide a partir de las 19:10 horas ante Corinthians.

El Bolso se estrenó con triunfo 106-96 ante Regatas, donde tuvo a su interno dominicano, Luismal Ferreiras, como su figura, pero con un gran aporte de sus otros tres extranjeros: Andrew Goudelock, Nick King y Yohanner Sifontes. Además Gastón Semiglia fue fundamental en el cierre. Álvaro Ponce pareció encontrar temprano en la temporada el ADN de un equipo que apela a defender, correr y sumar tiros abiertos en transición, con un equipo atlético y fuerte físicamente.

Corinthians debutó con caída 97-96 sobre el final ante Jorge Guzmán, el equipo que oficia de local en Loja. Pese a liderar durante casi todo el juego —con un Victão infernal de afuera y la conducción del experiente base Elinho— no pudo soportar las diversas arremetidas de los ecuatorianos.

Nacional 106-96 Regatas por la Liga Sudamericana de Básquetbol: el tricolor sacó un punto directo en su debut

Estarán a cargo del arbitraje Carlos Peralta (Ecuador, ex FUBB), Carlos Vélez (Colombia) y Luis Escobedo (México).

El partido se puede ver gratis a través del canal de YouTube de FIBA y por Básquet Pass.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

¡Patricio Prieto aumenta!

Un bombazo del capitán le da máxima de 10 a Nacional.

Patricio Prieto en el partido entre Nacional y Regatas
Patricio Prieto en el partido entre Nacional y Regatas.
Foto: FIBA.

Nick King encendido

El extranjero empieza a generarse sus puntos. Nacional gana aire con cinco de ventaja.

Nick King en el partido entre Nacional y Regatas por la Liga Sudamericana de Básquetbol
Nick King en el partido entre Nacional y Regatas por la Liga Sudamericana de Básquetbol.
Foto: FIBA.

Nacional resiste a contraataques

El Bolso aprovecha puntos de corrida de sus extranjeros para bancar los triples del equipo paulista, que sigue encendido.

Final del primer cuarto: Nacional 24-23 Corinthians

El Bolso comenzó mejor por el daño de Luismal Ferreiras en la pintura y resistió reacciones con tiros de afuera de Gastón Semiglia y Patricio Prieto.

El Timão amenaza con un tremendo 6/11 en triples.

Gastón Semiglia prende la mecha

El ex Hebraica Macabi arranca picante con el tiro para sostener la ventaja.

Gastón Semiglia en el partido entre Nacional y Regatas
Gastón Semiglia en el partido entre Nacional y Regatas.
Foto: FIBA.

Luismal Ferreiras arranca gravitando

El interno comienza pesando en el juego interno, para poner al frente a Nacional.

Luismal Ferreiras en el partido entre Nacional y Regatas por la Liga Sudamericana
Luismal Ferreiras en el partido entre Nacional y Regatas por la Liga Sudamericana.
Foto: FIBA.

Nacional repite el quinteto

Álvaro Ponce volverá a comenzar con Nick King, Yohanner Sifontes, Patricio Prieto, Gianfranco Espíndola y Luismal Ferreiras.

Bienvenidos al Live Blog de Nacional vs. Corinthians

El Bolso tendrá su segunda participación en esta edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol al enfrentar a un Corinthians que viene de perder ante Jorge Guzmán.

El equipo de Álvaro Ponce va por un triunfo que lo pueda dejar en las puertas de los cuartos de final, donde esperan Mogi, de Brasil, e Independiente de Oliva, de Argentina.

El equipo de Nacional en la Liga Sudamericana de Básquetbol
El equipo de Nacional en la Liga Sudamericana de Básquetbol.
Foto: FIBA.

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