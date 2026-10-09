Nacional vs. Regatas por la Liga Sudamericana de Básquetbol: el Bolso se estrena en un partido clave

Nacional se estrenará en la Liga Sudamericana de Básquetbol frente a Regatas, equipo argentino que es uno de los rivales directos para obtener la clasificación a los cuartos de final, donde esperan Mogi de Brasil e Independiente de Oliva de Argentina.

El Bolso debuta a partir de las 19:10 (17:10 hora local) en la altura de Loja, donde buscará comenzar con el pie derecho para obtener uno de los dos cupos que da el Grupo B a la próxima fase.

El tricolor viajó con plantel completo, cuatro extranjeros de calidad a la orden, ante un equipo liderado por sus nacionales, con foráneos que en el debut en la Liga Nacional —con triunfo 73-63 ante Instituto— tomaron pocos minutos en la rotación. Arbitran Carlos Peralta (Ecuador, ex FUBB), Cooper Toppings (Canadá) y Mariajesus González (Chile).

El partido se emite a través del canal de YouTube de FIBA y Básquet Pass.

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