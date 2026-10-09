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Nacional vs. Regatas por la Liga Sudamericana de Básquetbol: el Bolso se estrena en un partido clave

El tricolor abrirá el Grupo B ante un rival argentino, en un punto directo para obtener la clasificación a los cuartos de final. Más tarde Jorge Guzmán y Corinthians jugarán el otro punto de la serie.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
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Álvaro Ponce, DT de Nacional
Álvaro Ponce, DT de Nacional.
Foto: Estefanía Leal

Nacional se estrenará en la Liga Sudamericana de Básquetbol frente a Regatas, equipo argentino que es uno de los rivales directos para obtener la clasificación a los cuartos de final, donde esperan Mogi de Brasil e Independiente de Oliva de Argentina.

El Bolso debuta a partir de las 19:10 (17:10 hora local) en la altura de Loja, donde buscará comenzar con el pie derecho para obtener uno de los dos cupos que da el Grupo B a la próxima fase.

El tricolor viajó con plantel completo, cuatro extranjeros de calidad a la orden, ante un equipo liderado por sus nacionales, con foráneos que en el debut en la Liga Nacional —con triunfo 73-63 ante Instituto— tomaron pocos minutos en la rotación. Arbitran Carlos Peralta (Ecuador, ex FUBB), Cooper Toppings (Canadá) y Mariajesus González (Chile).

Nacional debuta en la Liga Sudamericana de Básquetbol ante Regatas de Argentina: hora y dónde ver

El partido se emite a través del canal de YouTube de FIBA y Básquet Pass.

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El partido que abre el Grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto se juega a partir de las 19:10 con el arbitraje de Carlos Peralta (Ecuador), Cooper Toppings (Canadá) y Mariajesus González (Chile).

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