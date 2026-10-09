Nacional debuta en la Liga Sudamericana de Básquetbol ante Regatas de Argentina: hora y dónde ver

Nacional inicia su temporada esta viernes, cuando abra el Grupo B de la Liga Sudamericana de Básquetbol frente a Regatas de Argentina, en una serie que se juega en la altura de Loja, Ecuador.

El equipo correntino viene de clasificar tras terminar tercero la fase regular de la Liga Nacional y quedar afuera en cuartos de final de su torneo local, en el quinto partido. Los correntinos tienen un equipo mayormente cargados de jugadores nacionales con el refuerzo de Keith Stone, alero estadounidense de 2,03 metros que viene de jugar en Rumania con 11 puntos de promedio y que en su último paso por una liga continental en 2022, tuvo muy buenos números. Pero da la sensación de llegar en otro momento de su carrera, con apenas dos puntos en 11 minutos en su debut en liga.

El tricolor tendrá en su estreno a un rival clave para definir sus aspiraciones en un grupo donde avanzan dos a los cuartos de final, que se jugarán en otra serie de cuatro equipos a las que ya están clasificados Mogi, de Brasil e Independiente de Oliva, de Argentina.

El sábado tendrá su segunda presentación frente a Corinthians, de Brasil, equipo que viene de alcanzar las semifinales del Campeonato Paulista y pese a no tener extranjeros, es liderado por Elinho, base experiente con pasado reciente en selección brasileña.

El grupo lo cerrará con Jorge Guzmán el domingo, que si bien en nombre parece ser el rival más accesible, además de tener a favor el condimento de la altura, llega reforzado.

El equipo ecuatoriano tiene en planilla a cuatro extranjeros, tres de ellos estadounidenses. Rakeem Christmas, el yerno de Michael Jordan, tuvo un breve paso por la LUB, defendió a Biguá seis partido en 2024, con 8,3 puntos de promedio. Llega tras promediar 17,7 en Indonesia.

Dayon Griffin es llamado a ser su mejor exponente, viene de la liga Cibacopa de México (la misma que el interno de Peñarol, Chris Perry, donde promedió 14,3 puntos. De dicha liga también llega Ra’Shad James, base veterano que anotó 10,5 puntos por encuentro. Además tendrá a un histórico como Leonardo Mainoldi, que a sus 41 años saldrá del ascenso argentino, para jugar la Sudamericana.

Hora y dónde ver Nacional vs. Regatas por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Nacional debutará a las 17:10 horas y se podrá ver a través del canal de YouTube de FIBA y Básquet Pass, al igual que todo el torneo.

Cómo se juega la Liga Sudamericana de Básquetbol

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final, donde se conformará otra serie de cuatro equipos con un local.

De ahí salen dos equipos más por grupo para jugar un Final Four, en formato de semifinales y final a un partido, siendo anfitrión uno de los equipos clasificados.