La decisión de Nacional para que más de sus hinchas puedan ir al GPC en las últimas fechas del Torneo Clausura

Tan solo faltan cinco fechas para el final del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 y Nacional, tras el arribo de Daniel Carreño, logró prenderse de lleno en la lucha por el título para seguir con grandes chances por el bicampeonato. Es por esto que la directiva tricolor tomó una resolución para que más hinchas puedan ir a alentar al equipo en condición de local.

Son tres los partidos que debe jugar el albo en el Gran Parque Central (GPC) por el Torneo Clausura: Deportivo Maldonado por la próxima jornada, Liverpool por la fecha 12 y Albion por la penúltima etapa del certamen. En ese sentido, la directiva alba resolvió habilitar la Tribuna Héctor Scarone para sus hinchas.

Cabe recordar que ese sector es el que Nacional le da a los hinchas visitantes. Pero para los partidos ante Deportivo Maldonado, Liverpool y Albion la Scarone será compartida por simpatizantes. Por lo tanto, habrá un separador que divida a las dos parcialidades.

Lo que se le viene a Nacional

Daniel Carreño durante el partido entre Nacional y Montevideo City Torque.Foto: Ignacio Sánchez.



La llegada de Daniel Carreño cambió los aires de Nacional: el conjunto tricolor suma una racha de 11 partidos sin perder con una seguidilla de cinco victorias en fila. Todo esto le permitió meterse de lleno en la lucha por el Torneo Clausura y soñar con coronarse bicampeón de la Liga AUF Uruguaya, algo que parecía imposible hace dos meses atrás.

En esa línea, el Bolso sabe que tiene un duelo importante para seguir en la lucha por el último torneo de la Liga AUF Uruguaya 2026: será el próximo lunes ante Deportivo Maldonado en el GPC, desde la hora 20:00, por la jornada número 11 del Torneo Clausura.

Enfrente tendrá uno de los equipos más regulares de la temporada como es el fernandino, que está en la segunda posición de la Tabla Anual con 59 unidades gracias a 17 victorias, ocho empates y siete derrotas. De esta manera, se encuentra a cuatro puntos del líder de la acumulada, que es Peñarol.

El festejo de los jugadores de Deportivo Maldonado tras el gol de Renato César ante Central Español. Foto: Ricardo Figueredo.

El elenco de Carreño centra sus fuerzas en el Torneo Clausura, donde acumula 20 puntos gracias a seis victorias, dos empates y dos derrotas. Por esto está a tan solo dos unidades del líder del último certamen de la temporada, que es Montevideo City Torque.

Nacional tiene en claro que no puede tropezar en las cinco fechas que le quedan para poder ganar el Torneo Clausura y así seguir con vida en su gran objetivo de coronarse bicampeón de la Liga AUF Uruguaya.