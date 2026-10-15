Ricardo Vairo: "Ruglio se queja todo el año de los árbitros; Nacional pidió una audiencia para ir a dialogar"

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, dialogó este jueves con En Clave País y se refirió al motivo por el que le solicitaron una audiencia al Colegio de Árbitros. También opinó acerca de la propuesta de Javier Gomensoro para concurrir a un arbitraje internacional que se expida sobre el decanato y dio su respuesta a las chicanas que realizó Peñarol.

Por otra parte, habló del vínculo que tiene el tricolor con el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Sobre las acusaciones del aurinegro respecto a querer instalar una presión sobre los árbitros dijo: "Están en un discurso totalmente agresivo y diciendo ridiculeces como que nos regalaron el campeonato del año pasado y todo ese tipo de cosas".

A continuación, lo más destacado de la entrevista.

- Emitieron un comunicado en el que manifestaron el rechazo a las declaraciones de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, ¿alivió la tensión en el club tras su pedido de licencia?

- Creo que sí, ayer leía el comunicado que hicieron de mi visita y decía: crisis en Nacional. Y yo les decía: estamos muy lejos de tener una crisis. En clubes grandes e instituciones enormes como Nacional siempre hay situaciones límites que se presentan, es normal y hay que afrontarlas, esta fue una de ellas. Sí que alivió, en el único tema que pudimos tener un desacuerdo fue el hecho de incluir o no los nombres, pero con el comunicado hasta el propio Flavio estaba de acuerdo. Son esas cosas creo que hay que ser más directo en esas situaciones, si no hubiésemos puesto los nombres todos sabíamos de quiénes estábamos hablando y no hubiese cambiado mucho la cosa a nivel de difusión. Pero la situación es normal, yo considero que de estas situaciones límite Nacional va a salir más fortalecido. También he visto o escuchado por ahí que mi relación con Flavio está rota, pero está lejos de eso. Acá está claro y siempre estuvo que acá hay dos planos: el profesional en lo que atañe a mi rol y el suyo como presidente y vicepresidente, y el otro plano es el personal y la amistad que tenemos de antes. Normalmente lo hace más difícil cuando uno está tomando decisiones, pero yo anoche intercambié mensajes de WhatsApp con él, hoy de mañana estuvimos más de media hora hablando de temas que tenemos pendientes. Como digo siempre: problemas con los problemas, no con las personas, y estoy seguro que esto va a hacer que Nacional salga fortalecido y que la relación y el vínculo con Flavio está bien. Hemos tenido algunas diferencias y ojalá esto también nos sirva para poder alinearnos y seguir en el mismo camino.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, en diálogo con En Clave País. Foto: Nahuel Arrué.

- ¿Su período de licencia hace que se ausente de todas sus funciones y pierda toda la responsabilidad que tiene como una especie de director deportivo dentro de Nacional?

- No, de hecho la venida de Pablo Álvarez, que la primera semana por supuesto fue para involucrarse y tratar de conocer toda la interna, ya se está trabajando en silencio y así va a seguir para proyectarnos hacia el año que viene. Lo que pasa es que también acá hay dos planos: uno es el de la realidad de Nacional y otro es el que se genera en los medios con las notas. Flavio Perchman es el responsable deportivo, pero jamás actúa solo, siempre intercambiamos. A veces queda esa fantasía o esa idea de que él es el que toma solo las decisiones. Discutimos mucho, a veces nos ponemos de acuerdo y otras veces no, pero sí es el referente deportivo y es el que escuchamos más. Siempre pongo el ejemplo de los técnicos, que lamentablemente han pasado muchos por Nacional en estos tiempos, y hemos estado de acuerdo y a veces no, pero igual se hicieron los cambios. Insisto, es el responsable deportivo, es un activo muy importante y, como todos saben y ya lo he dicho, tenemos diferencias más que nada en cuanto al planteamiento del rol nuestro a nivel de lo que hablamos en los medios, pero por todo lo demás la relación es normal, salimos de una situación límite como decía y vamos a salir fortalecidos.

- ¿Por qué para Nacional es tan importante reafirmar que a su entender es el decano del fútbol uruguayo?

- Porque es un valor institucional que defendemos y estamos convencidos de que Nacional es el decano avalado por historiadores de altísimo nivel. Y es un tema sensible para todos los hinchas.

-¿Estás de acuerdo con la idea de Javier Gomensoro de llevar el tema del decanato a un arbitraje internacional para que dirima el tema?

- En principio se habló por arriba en directiva y estaríamos todos de acuerdo. Entendemos que de repente no es el momento ahora porque estamos definiendo un torneo, estamos con una asamblea muy importante el 24 de octubre, pero seguramente lo vamos a tratar en la directiva que viene y posiblemente lo evaluemos y lo aprobemos, no sabemos cuál es el momento.

Ricardo Vairo en pleno programa de En Clave País. Foto: Nahuel Arrué.

- ¿Cómo tomás las chicanas de Peñarol en relación a este tema?

- Y son normales, ya estoy acostumbrado, cuando digo que somos diferentes es porque lo somos. Yo supongo que si mañana lanzamos el tema del arbitraje, como ellos ya están tan convencidos de que tienen razón no van a tener problema en participar y aceptar las condiciones, pero veremos si es tan así.

- Fuiste vos el ideólogo para que Nacional contratara a Daniel Carreño, ¿por qué se te ocurrió su nombre para el momento que atravesaba el club?

- Siempre digo que no creo en las construcciones individuales y sí creo en las construcciones colectivas, que generalmente se dan por una serie de hechos. Yo soy muy de escuchar, y más en los temas en los que menos sé. Lo que habíamos intercambiado entre todos era que teníamos que ir en busca de alguien que ya conociera a Nacional y que ya hubiese estado porque es un club muy complicado y llegar desde afuera te lleva un tiempo entenderlo. Y dentro de eso había tres o cuatro nombres, yo entendía que necesitábamos a alguien revulsivo, con actividad, experiencia y que moviera los cimientos de entrada. Me parecía que Daniel era el indicado dentro de los nombres que estábamos manejando. Habíamos tirado varios nombres en una reunión con Flavio Perchman donde estaba Martín Ligüera y Seba Eguren también dos días antes de que renunciaran. Y ahí ellos entre los nombres que hablamos fueron ellos los que también tiraron el nombre de Daniel Carreño. A nivel personal siempre me gustó Daniel por su energía y evidentemente fue un cambio en el perfil de técnico respecto de lo que veníamos manejando hasta ahora y por suerte dio resultado.

- Peñarol cuestiona los préstamos que ha recibido Nacional por parte de la AUF y el vínculo que tienen con el Comité Ejecutivo, ¿qué te genera?

- No me preocupa, tenemos una historia en Nacional de respetar las instituciones porque la AUF es el referente del fútbol uruguayo y tratamos como siempre, en el acuerdo o el desacuerdo, de tener buena relación. Si me dijeras una cosa con la que Peñarol está de acuerdo o no se queja, te podría escuchar y tratar de analizar un poco más, pero como no la tengo y no sé si la hay algo en lo que puedan estar de acuerdo con la estructura del fútbol uruguayo podríamos hablar un poco más. Entonces yo ni la tengo en cuenta, tengo claro lo que es Nacional y lo que ha sido. En el caso de los derechos de televisión fuimos un actor preponderante, por supuesto dándole soporte al Ejecutivo de la AUF y junto con otros clubes, pero siempre hemos trabajado en pos de lo que es mejor para el fútbol uruguayo, eso lo tenemos claro, no sé si los demás lo tienen.

Ricardo Vairo hablando con Juan Pablo Romero, editor de Ovación, y la conductora Faustina Bartaburu en pleno programa de En Clave País. Foto: Nahuel Arrué.

- ¿Por qué tomaron la decisión de armar una conferencia de prensa encabezada por Alejandro Balbi? ¿En qué se sintieron perjudicados a nivel del arbitraje?

- No me gusta hablar de lo puntual. Primero entendemos que estamos entrenado en una etapa final del torneo y ha habido algunas situaciones puntuales de los últimos partidos que nos dejaron preocupados. Nosotros le pedimos una audiencia al Colegio de Árbitros y entendimos también que hay que mandarle un mensaje a nuestra hinchada. Pero si escuchan atentamente los conceptos que manejó Alejandro y su tono, es de diálogo, un tono para ir a escuchar e ir a marcar nuestra presencia, muy lejos de lo que hacen otros y no sé por qué se quejan. Tenemos todo el derecho y es lo que deberíamos hacer todos, que cada vez que entiende que hay cosas con las que no están de acuerdo ir a charlarlas y que capaz que nos convencen de que tenían razón. Pero lo hacemos siempre en una forma de diálogo, constructiva, lo hablamos en los medios como lo hizo Alejandro porque no tenemos nada que ocultar. Acá no queremos presión ni que nos favorezcan, simplemente queremos tener las garantías y escuchar a ver qué es lo que está pasando. E insisto, de jugadas puntuales que nos den los argumentos que tienen y seguramente manejan. Pero yo no encuentro por qué hay tanto aspaviento con algo que es totalmente natural. Insisto, los conceptos vertidos por Alejandro fueron en tono de diálogo, no de imponer nada ni de quejarnos de nada.

- Los acusan de que quieren presionar al arbitraje y Peñarol entiende que Nacional fue beneficiado por los arbitrajes este año y el anterior, ¿cuál es tu consideración?

- No me gusta hablar mucho del tema porque tengo buena relación con Ignacio Ruglio, pero sí me río de que porque salgamos una vez a hablar en tono de diálogo… Cuando tenemos a él que está todo el año quejándose de los árbitros, hablando mal de la AUF y de los jueces. Porque Nacional pida una audiencia en el Colegio de Árbitros e ir a dialogar no entiendo dónde está el problema. Están en un discurso totalmente agresivo y diciendo ridiculeces como que nos regalaron el campeonato del año pasado y todo ese tipo de cosas.

- ¿Cómo tomás las chicanas de Peñarol en relación a este tema?

- Es un tema muy complejo, si bien en Nacional y en fútbol estoy bastante nuevito, hace 20 años estoy en básquetbol, donde también ha sido un tema complejo y se ha trabajado mucho en el tema de la violencia porque además ahí hay una sola tribuna en todas las canchas y no hay tejidos. Conozco toda la historia, he trabajado en Comisiones de Seguridad que se han generado en los distintos gobiernos y sé también de las preocupaciones del Ministerio del Interior para que estas cosas no pasen. No sé cuáles son las medidas a tomar, las cámaras de reconocimiento facial han dado resultado, pero sabemos que tampoco son infalibles. Creo que hay bastante trabajo para hacer y también creo que como está la sociedad tampoco son tantos los problemas que estamos teniendo en los partidos.