Flavio Perchman evalúa pedir licencia en Nacional tras la polémica por sus declaraciones sobre el decanato

Flavio Perchman confirmó a Ovación que está evaluando solicitar licencia a su cargo como vicepresidente luego de la polémica que generaron sus recientes declaraciones sobre el decanato del fútbol uruguayo.

La situación se desencadenó a partir de una entrevista que Perchman concedió al programa partidario Arriba Bolso, en la que se refirió a la histórica discusión entre Nacional y Peñarol sobre el decanato.

Sus expresiones generaron repercusiones entre los hinchas tricolores y derivaron, incluso, en un comunicado oficial de la propia Comisión Directiva de Nacional rechazando públicamente sus dichos.

En este contexto, el vicepresidente analiza la posibilidad de tomarse una licencia de sus funciones, aunque por el momento no hay una decisión definitiva. El tema estará sobre la mesa este martes por la mañana, cuando se reúna la Comisión Directiva del club para abordar la situación.

Las declaraciones de Perchman que desataron la polémica

Todo comenzó el pasado jueves 8 de octubre, cuando el vicepresidente tricolor fue consultado sobre el decanato y expresó una postura que rápidamente generó controversia.

"Nacional fue siempre Nacional. Ahora, si ellos, como la palabra que está de moda, se perciben del 1891 es un tema de ellos", manifestó Perchman, quien también sostuvo que Peñarol había sido durante 20 años CURCC.

Además, el dirigente relativizó la importancia de la discusión histórica al señalar que "todos entendemos que el más decano es Albion", una afirmación que provocó cuestionamientos entre los propios hinchas de Nacional.

La repercusión de sus palabras llevó a que, horas después, Perchman utilizara sus redes sociales para pedir disculpas públicamente. El vicepresidente reconoció que se trataba de un asunto que no dominaba "en profundidad" y admitió que sus expresiones habían sido erróneas, por lo que pidió "sinceras disculpas a los hinchas de Nacional".

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Estefania Leal.

El comunicado de Nacional que profundizó la situación

Sin embargo, las disculpas del dirigente no fueron suficientes para cerrar la polémica. El viernes 9 de octubre, la Comisión Directiva de Nacional emitió un comunicado oficial en el que rechazó enfáticamente las declaraciones de Perchman y del directivo Amaro Nadal, quien también se había pronunciado sobre el tema.

En el documento, firmado por el presidente Ricardo Vairo y el secretario general Raúl Giuria, la institución dejó en claro que las expresiones de ambos dirigentes habían sido realizadas a título personal y que no representaban la posición institucional.

"Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional", manifestó el club.

A su vez, Nacional reafirmó categóricamente su condición de decano del fútbol uruguayo, respaldándose en los fundamentos históricos y documentales defendidos por su Comisión de Historia y Estadística.

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido a quienes ocupan cargos de conducción institucional: "Las opiniones personales de ningún dirigente pueden comprometer la posición institucional del Club ni desconocer su historia".

La situación tuvo repercusiones del otro lado de la vereda. Peñarol también emitió un comunicado en el que agradeció la "honestidad intelectual" de Perchman y aprovechó para reafirmar su postura histórica sobre el decanato.

Flavio Perchman, vicepresidente primero de Nacional y líder de la gerencia deportiva. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Según pudo saber Ovación, el vicepresidente está considerando apartarse temporalmente de sus funciones, en una decisión que surge después de varios días de controversia por sus declaraciones y el posterior pronunciamiento de la propia institución.

La reunión de Comisión Directiva prevista para este martes 13 de octubre por la mañana será una instancia importante para abordar el tema y conocer cómo continuará la situación. Por el momento, Perchman no presentó formalmente una solicitud de licencia, pero la posibilidad está siendo evaluada y podría tener novedades en las próximas horas.

De esta manera, Nacional afronta una semana importante no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo institucional, con la atención puesta en el futuro inmediato de uno de los principales integrantes de su conducción.