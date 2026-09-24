"Lejos de querer ofender", se disculpó Perchman tras dichos sobre Abdón Porte que hicieron ruido en los hinchas

Flavio Perchman pidió disculpas luego de una polémica declaración que hizo en Pasión Tricolor, donde le consultó a Javier Moreira si "quería que hiciera la de Abdón", tras ser consultado por la falta de autocrítica.

En el programa partidario el vicepresidente de Nacional fue increpado por el conductor, que lo acusó de que no fue lo suficientemente autocrítico por el presente que atraviesa el tricolor. El expresidente de Aguada respondió con un mensaje que despertó polémica. "¿Querés que haga la de Abdón, qué vaya al área y me tire un tiro? Es que no entiendo, ¿Cómo hay que demostrarlo?", expresó Perchman.

"No queremos que te inmoles, no queremos que te suicides obviamente, pero sí queremos escucharte con un tono más autocrítico, con una empatía del momento que estamos viviendo. Vemos que a veces están en otra sintonía", replicó lo mismo.

Perchman reconoció que "es un año malo de Nacional, porque a nivel internacional fue fracaso" y además agregó que el equipo no compitió la serie de la Sudamericana. Sumó que el Apertura el tricolor lo perdió "por muerte" y que en el Clausura viene remando de atrás.

Tras el error, el vicepresidente publicó un pedido de perdón a través de su cuenta de X. "Por medio de la presente pido disculpas por el ejemplo que di anoche en Pasión Tricolor sobre Abdón Porte", comenzó manifestando Flavio en su posteo. Además expresó: "Nada más lejos de querer ofender con la situación a nadie", y mandó un "abrazo en 3 colores, dirigido "a los que se sintieron tocados con la situación".

Defendió el balance del club además, donde pese a que Nacional tiene un déficit de cuatro millones de dólares en el año, declaró que el anterior el tricolor tuvo dicha cifra de superávit.