Perchman pidió “sinceras disculpas a los hinchas de Nacional” por sus comentarios sobre el decanato y Peñarol

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, pidió disculpas a los hinchas tricolores por los comentarios que hizo sobre el decanato y Peñarol en el programa Arriba Bolso, los cuales se volvieron virales. “Quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional”, apuntó.

El directivo había dicho lo siguiente con respecto al tema del decanato en el fútbol uruguayo: "Eso es lo que no da para discutirlo, o sea, Nacional fue siempre Nacional. Ahora, si ellos, como la palabra que está de moda, se perciben del 1891 es un tema de ellos, yo que sé, pero la realidad es que Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC. Eso es lo que yo veo con diferencia".

Y agregó: "Después no me doy cuenta cuál es el sentido… Porque aparte todos entendemos que el más decano es Albion. A veces me parece bárbaro que nos sintamos el decano, pero no me agrega tanto el tema, no me agrega. Peñarol no es, seguro, porque (es) un equipo que nació en 1891 y cambió de nombre en el 1913".

En ese sentido, Perchman usó su cuenta de X para indicar que no domina este tema que tanta discusión genera entre hinchas tricolores y aurinegros. “En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas demis expresiones fueron erróneas”, esgrimió.

En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas. — Flavio Perchman (@FlaCePer) October 8, 2026

Además, continuó: “Por ello, quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional. Lo que no puedo permitir —ni considero justo— es que las expresiones de una persona que reconoce no tener un conocimiento suficiente del tema sean tomadas como verdad absoluta, cuando claramente no lo son”.

Por ello, quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional.

Lo que no puedo permitir —ni considero justo— es que las expresiones de una persona que reconoce no tener un conocimiento suficiente del tema sean tomadas como verdad absoluta, cuando claramente no lo son. — Flavio Perchman (@FlaCePer) October 8, 2026

“Y que adquieran mayor peso que las investigaciones y conclusiones de reconocidos historiadores. Considero muy especialmente a Horacio Cabral Gurméndez, autor de Lapidaria Verdad, y al Dr. Enrique Tarigo, quien fue responsable del informe sobre el Decanatoen 1991”, concluyó el vicepresidente de Nacional.

Y que adquieran mayor peso que las investigaciones y conclusiones de reconocidos historiadores .

Considero muy especialmente a Horacio Cabral Gurméndez, autor de Lapidaria Verdad, y al Dr. Enrique Tarigo, quien fue responsable del informe sobre el Decanato en 1991.🔴⚪️🔵 — Flavio Perchman (@FlaCePer) October 8, 2026

Lo que se le viene a Nacional

Maxi Gómez celebrando uno de sus 19 goles con Nacional en lo que va de la temporada. Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional vive su mejor momento del año: acumula una racha de cuatro victorias al hilo y una seguidilla de 10 juegos sin perder. Por esto se metió de lleno en la pelea por el Torneo Clausura y necesita sumar para crecer en las posiciones de la Tabla Anual.

El elenco que conduce técnicamente Daniel Carreño visita este domingo el Estadio Centenario para enfrentar a Central Español, a la hora 18:30, por la décima jornada del Torneo Clausura. El árbitro elegido para ese encuentro fue Leodan González junto a los asistentes Martín Soppi y Ernesto Hartwig. Federico Modernell quedó designado como cuarto árbitro y en el VAR fueron seleccionados Diego Dunajec y Santiago Fernández.