¡Show de Luis Suárez! Participó de los cuatro goles del Inter Miami, doblete, asistencia y una incidencia clave

Inter Miami quebró la racha negativa. De la mano de Luis Suárez y Lionel Messi, Las Garzas golearon 4-0 a D.C. United y quedaron muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs de la MLS.

El Pistolero participó en los cuatro goles del equipo que llevaba cinco partidos sin gana por la liga, pese al cambio de timón que intentó el equipo que tiene como uno de sus copropietarios a David Beckham.

Poco más de dos minutos tardó en festejar el primero el delantero uruguayo. La pelota le llegó de un centro de Sergio Reguilón, en el medio un cabezazo clave de Germán Berterame, terminó haciendo superar la pelota a la línea de defensores y el salteño terminó recibiendo solo. Pese a no conectar de lleno con su zurda, la pelota terminó ingresando en el ángulo del arco defendido por Sean Johnson.

A los 33', Suárez firmó el segundo, en una jugada donde el Pistolero entró hasta el área tirando paredes con Messi a dos toques. Si bien Johnson ahogó el grito de gol del argentino, el rebote le quedó a Berterame, que cabeceó al medio y el uruguayo empujo a arco vacío.

El show perduró hasta los primeros minutos del segundo tiempo. Con menos de dos minutos en el reloj, el salteño recibió una pelota dividida, se deshizo de Hosei Kijima con un sombrero dentro del área y luego sirvió un centro a Messi, que definió de zurda en la puerta del área chica.

Y si bien la estadística dirá que solo participó de tres goles, en el cuarto jugó un rol clave, dejando pasar una pelota bancando al defensor, Messi recibió y luego hizo una jugada típica de su jerarquía, para anotar el 4-0 definitivo a los 60'.

Con 18 puntos por jugar, Las Garzas aseguraron terminar la fecha a 12 puntos del octavo de su conferencia —lugar que clasifica a una ronda previa—.