La selección de Argentina reveló la lista de convocados para enfrentar a Uruguay con 10 campeones del mundo

La selección de Argentina dio a conocer la lista de convocados para sus partidos amistosos de noviembre, en los que se medirá contra la selección de Uruguay y Costa Rica. En total son 25 futbolistas los que citó el entrenador Lionel Scaloni, de los cuales tan solo 10 fueron campeones del mundo en Qatar 2022.

Tras lo que fue la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina el pasado 6 de octubre —en la victoria 3-0 ante Benín en el Monumental de Núñez—, el combinado de Scaloni continúa con un proceso de reconstrucción para sus próximos objetivos: la Copa América 2028 y el Mundial 2030 (en los que albergará uno de los partidos inaugurales).

Bajo ese mismo punto, Scaloni mantuvo a tan solo 10 futbolistas que lograron darle el tercer Mundial en la historia a la selección uruguaya y estos son: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico.

Emiliano "Dibu" Martínez en un calentamiento previo a un partido con la selección argentina. Foto: Emi_martinez26.

La Albiceleste tiene dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre y uno de ellos será el clásico del Río de La Plata contra la selección uruguaya que dirige técnicamente Diego Forlán. Ese choque se llevará a cabo el viernes 13 en la Bombonera, mientras que el martes 17 se medirá contra Costar Rica en el Mario Kempes de Córdoba.

A continuación, la lista de convocados de Argentina para medirse ante Uruguay:

• Emiliano Martínez (Chelsea)

• Gerónimo Rulli (Manchester City)

• Juan Musso (Atlético de Madrid)

• Santiago Beltrán (River Plate)

• Gonzalo Montiel (River Plate)

• Agustín Giay (Palmeiras)

• Aaron Anselmino (Chelsea)

• Mariano Troilo (Parma)

• Leonardo Balerdi (Roma)

• Lisandro Martínez (Manchester United)

• Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

• Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

• Román Vega (Zenit)

• Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

• Máximo Perrone (Como 1907)

• Exequiel Palacios (Ipswich Town)

• Valentín Barco (Chelsea)

• Alexis Mac Allister (Liverpool)

• Enzo Fernández (Manchester City)

• Nicolás Paz (Como 1907)

• Matías Soulé (Roma)

• Franco Mastantuono (Fiorentina)

• Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

• Gianluca Prestianni (Benfica)

• Thiago Almada (River Plate)

• José Manuel López (Palmeiras)

• Santiago Castro (Roma)

• Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Uruguay aún no confirmó los convocados

Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya. Foto: Darwin Borrelli.

Diego Forlán ultima detalles para lo que será su cuarto partido al mando del combinado Celeste. Cachavacha ya dirigió en las victorias 4-1 ante Corea, 6-1 contra India y la derrota 3-1 frente a Japón por la gira en Asia en el mes de octubre.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer la lista de convocados para los duelos ante Argentina en la Bombonera el viernes 13 de noviembre y cuatro días más tarde jugará ante República Dominicana en el Campus de Maldonado, a partir de la hora 20:30.