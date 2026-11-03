La patada del arquero del Andorra que derivó en la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel

El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informó el club canario en sus redes sociales.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante impactó con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en paro cardiorrespiratorio.

Jesús de Miguel Alameda, jugador del Tenerife que falleció tras chocar con otro futbolista. Foto: X/@CDTOficial

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios. ´

Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.

El mensaje del Tenerife tras la muerte de su delantero

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", agregó el club.

Asimismo, agradeció "todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas" y ha solicitado máximo respeto a su privacidad "en estos terribles momentos".

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.

Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe que sufrió contra el Andorra Foto: Ramón de la Rocha/EFE

La reacción del fútbol español: mensajes de pésame de clubes

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife



Descanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

El Real Madrid guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel momentos antes del inicio del entrenamiento del equipo en Valdebebas. Foto: EFE/ Javier Lizón

También la Federación Española y en general todo el mundo del fútbol español han mostrado su pésame por la muerte de De Miguel.

Con información de EFE y AFP