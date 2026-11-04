Cómo se juega la fecha 14 del Torneo Clausura y calendario tentativo para la definición de la Liga AUF Uruguaya

El Torneo Clausura y la Liga AUF Uruguaya tienen todo por definir en las últimas dos fechas. Con 15 días para trabajar para los equipos, teniendo en cuenta que este fin de semana no habrá fútbol por la visita del papa León XIV, ya se conocen los detalles de la fecha 14, que se disputará entre el jueves 12 de noviembre y el lunes 16 de este mes.

La actividad comienza el jueves con el duelo entre Cerro Largo y Progreso (ya descendido) a las 20 en el Ubilla de Melo. El viernes 13, la acción se centra en Montevideo City Torque, que se enfrenta a Racing a las 17:00 en el Franzini, pudiendo arrebatar, al menos provisoriamente, la cima de la Tabla Anual, hoy liderada por Peñarol.

Podrá lograrlo al menos hasta el sábado 14, cuando Deportivo Maldonado, que también puede pasar al Mirasol, reciba a Cerro a las 16:30 en el Estadio Domingo Burgueño, para luego dar paso al choque de Nacional frente a Albion a las 20:00 en el Gran Parque Central; ese mismo día se juega el partido entre Central Español y Boston River a las 10:00 en el Parque Palermo.

El domingo 15, Liverpool, líder del Clausura, visita a Danubio a las 16:30 en el Estadio Mincheff de Lazaroff, y el plato fuerte de la fecha llega a las 20:00 con el clásico encuentro donde Peñarol visita a Defensor Sporting en el Estadio Franzini. Finalmente, la etapa se cierra el lunes 16 de noviembre con el partido entre Wanderers y Juventud a las 20:00 en el Parque Viera.

La siguiente semana se llevarán a cabo las elecciones del BPS, por lo que no se jugará ni el sábado 21 ni el domingo 22 de noviembre. De esta manera, la fecha 15 del Clausura se jugaría el jueves 19, viernes 20 y lunes 23. De no consumarse el descenso del tercer equipo en la 14, durante la última etapa los partidos coincidirán en horarios.

La Mesa Ejecutiva trabaja en definir cuándo será la semifinal entre el ganador del Clausura y Racing (campeón del Apertura), con fecha tentativa del 29 de noviembre, ya que el Ministerio del Interior no asegura la presencia policial el día posterior a la final de la Copa Libertadores, a disputarse el sábado 28 de noviembre. Esto también va a depender de si el otro finalista es uno de los grandes o es un equipo que requiere menor movimiento de seguridad policial.

Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura

Tomás Verón Lupi en el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Jueves 12 de noviembre de 2026

Cerro Largo vs. Progreso

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Ubilla

Viernes 13 de noviembre de 2026

Montevideo City Torque vs. Racing

Hora: 17:00

Estadio: Estadio Franzini

Sábado 14 de noviembre de 2026

Central Español vs. Boston River

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Domingo Burgueño

Nacional vs. Albion

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

Domingo 15 de noviembre de 2026

Danubio vs. Liverpool

Hora: 16:30

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Defensor Sporting vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Estadio Frazini

Lunes 16 de noviembre de 2026

Wanderers vs. Juventud

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera