Cómo se juega la fecha 14 del Torneo Clausura y calendario tentativo para la definición de la Liga AUF Uruguaya
Tras el parate por la visita del papa León XIV a Uruguay, la siguiente etapa del campeonato se disputará entre el jueves 12 de noviembre y el lunes 16 de noviembre.
El Torneo Clausura y la Liga AUF Uruguaya tienen todo por definir en las últimas dos fechas. Con 15 días para trabajar para los equipos, teniendo en cuenta que este fin de semana no habrá fútbol por la visita del papa León XIV, ya se conocen los detalles de la fecha 14, que se disputará entre el jueves 12 de noviembre y el lunes 16 de este mes.
La actividad comienza el jueves con el duelo entre Cerro Largo y Progreso (ya descendido) a las 20 en el Ubilla de Melo. El viernes 13, la acción se centra en Montevideo City Torque, que se enfrenta a Racing a las 17:00 en el Franzini, pudiendo arrebatar, al menos provisoriamente, la cima de la Tabla Anual, hoy liderada por Peñarol.
Podrá lograrlo al menos hasta el sábado 14, cuando Deportivo Maldonado, que también puede pasar al Mirasol, reciba a Cerro a las 16:30 en el Estadio Domingo Burgueño, para luego dar paso al choque de Nacional frente a Albion a las 20:00 en el Gran Parque Central; ese mismo día se juega el partido entre Central Español y Boston River a las 10:00 en el Parque Palermo.
El domingo 15, Liverpool, líder del Clausura, visita a Danubio a las 16:30 en el Estadio Mincheff de Lazaroff, y el plato fuerte de la fecha llega a las 20:00 con el clásico encuentro donde Peñarol visita a Defensor Sporting en el Estadio Franzini. Finalmente, la etapa se cierra el lunes 16 de noviembre con el partido entre Wanderers y Juventud a las 20:00 en el Parque Viera.
La siguiente semana se llevarán a cabo las elecciones del BPS, por lo que no se jugará ni el sábado 21 ni el domingo 22 de noviembre. De esta manera, la fecha 15 del Clausura se jugaría el jueves 19, viernes 20 y lunes 23. De no consumarse el descenso del tercer equipo en la 14, durante la última etapa los partidos coincidirán en horarios.
La Mesa Ejecutiva trabaja en definir cuándo será la semifinal entre el ganador del Clausura y Racing (campeón del Apertura), con fecha tentativa del 29 de noviembre, ya que el Ministerio del Interior no asegura la presencia policial el día posterior a la final de la Copa Libertadores, a disputarse el sábado 28 de noviembre. Esto también va a depender de si el otro finalista es uno de los grandes o es un equipo que requiere menor movimiento de seguridad policial.
Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura
Jueves 12 de noviembre de 2026
Cerro Largo vs. Progreso
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Ubilla
Viernes 13 de noviembre de 2026
Montevideo City Torque vs. Racing
Hora: 17:00
Estadio: Estadio Franzini
Sábado 14 de noviembre de 2026
Central Español vs. Boston River
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Deportivo Maldonado vs. Cerro
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Domingo Burgueño
Nacional vs. Albion
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central
Domingo 15 de noviembre de 2026
Danubio vs. Liverpool
Hora: 16:30
Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
Defensor Sporting vs. Peñarol
Hora: 20:00
Estadio: Estadio Frazini
Lunes 16 de noviembre de 2026
Wanderers vs. Juventud
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
Tablas: Anual, Clausura y Descenso
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