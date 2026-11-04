Jesús Owono rompió el silencio tras la muerte del futbolista de Tenerife: "Los días más difíciles de mi vida"

La tragedia que sacudió al fútbol español continúa generando repercusiones. Este miércoles, Jesús Owono, arquero del Andorra que protagonizó el choque con Jesús de Miguel que terminó con la muerte del delantero de Tenerife, rompió el silencio y se expresó públicamente por primera vez desde lo ocurrido el pasado lunes durante el encuentro correspondiente a la Segunda División de España.

A través de un comunicado oficial difundido por Andorra, el guardameta de 25 años compartió unas palabras cargadas de dolor y reconoció las dificultades que atraviesa para asimilar lo sucedido.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", comenzó expresando Owono.

El arquero también dedicó unas palabras a la familia del futbolista fallecido: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían".

En otro pasaje del comunicado, Owono hizo referencia a las posibles consecuencias de lo ocurrido y dejó en claro que está dispuesto a afrontar las cuestiones que puedan surgir a raíz de la tragedia.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", concluyó.

El club acompañó las declaraciones con un mensaje en el que aseguró que continúa profundamente afectado por la muerte del delantero y solicitó la máxima sensibilidad y respeto ante la situación.

El accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel

El trágico episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los minutos finales del encuentro entre Tenerife y Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López por la Segunda División española.

En una disputa por la pelota, Owono impactó con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel, quien cayó desplomado sobre el césped y sufrió una parada cardiorrespiratoria.

La situación provocó la inmediata intervención de los servicios médicos, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta conseguir que el futbolista recuperara el pulso.

El delantero de 30 años fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en cuidados intensivos. Sin embargo, su estado neurológico empeoró durante la madrugada y el martes 3 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, Tenerife confirmó su fallecimiento.

El encuentro fue suspendido cuando el marcador estaba igualado 2-2 y Owono había recibido la tarjeta roja por la acción que desencadenó la tragedia.

Jesús Owono Foto: AFP

El difícil momento que atraviesa Owono

La muerte del delantero también provocó un fuerte impacto emocional en el arquero de Andorra, quien recibió numerosos ataques e insultos en redes sociales después del accidente.

El guardameta ecuatoguineano terminó desactivando su cuenta de Instagram, mientras que desde su club le brindaron respaldo y pusieron a disposición asistencia psicológica para los integrantes de la institución que la necesitaran.

Su compañero Lautaro Spatz también salió públicamente en su defensa y aseguró que Owono se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido, al tiempo que remarcó que nunca tuvo intención de lastimar al delantero rival.

Por otra parte, la Policía Nacional española abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, un procedimiento que se encuentra bajo supervisión judicial.

En medio del dolor, el plantel de Andorra realizó este miércoles un minuto de silencio antes del entrenamiento, del que no participó Owono.

La tragedia también tuvo consecuencias en el calendario deportivo. Los encuentros Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca, correspondientes a la próxima jornada de Segunda División, fueron aplazados.

Mientras el fútbol español continúa de luto por la muerte de Jesús de Miguel, las primeras palabras del arquero reflejan el profundo impacto que dejó una acción de juego con el peor desenlace posible.