Las tragedias que marcaron al fútbol mundial: los futbolistas que perdieron la vida tras sufrir golpes en pleno partido

El fútbol mundial está de luto tras conocerse este martes el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien había sufrido un fuerte golpe en el pecho durante el encuentro del lunes frente al Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

El futbolista protagonizó un choque fortuito con el arquero rival, Jesús Owono, cuando ambos disputaban una pelota dividida. Tras el impacto, el atacante sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.

La tragedia volvió a poner el foco sobre los riesgos que existen dentro de un campo de juego y recordó otros episodios que conmocionaron al fútbol internacional.

Si bien la mayoría de las muertes de futbolistas profesionales están relacionadas con problemas cardíacos, como arritmias o enfermedades no detectadas, también se registraron casos en los que un golpe o una colisión durante un partido tuvieron consecuencias fatales.

Los antecedentes de futbolistas que murieron tras sufrir golpes

Uno de los casos más recordados ocurrió en España en diciembre de 1986, cuando José Antonio Gallardo, arquero del Málaga, sufrió un fuerte choque con el delantero brasileño Baltazar, del Celta de Vigo. El guardameta padeció una triple fractura craneal y, aunque inicialmente recibió el alta médica, días después sufrió una hemorragia cerebral. Falleció el 15 de enero de 1987.

Otra tragedia tuvo lugar en 2001, cuando el arquero ucraniano Serhiy Perkhun, de apenas 23 años, chocó su cabeza contra la del delantero Budun Budunov durante un partido entre el CSKA de Moscú y el Anzhi Makhachkala. El futbolista fue hospitalizado, entró en coma y murió días después.

En 2008, el fútbol croata quedó conmocionado por el fallecimiento de Hrvoje Custic, jugador del Zadar. Durante un encuentro frente al Cibalia Vinkovci, el futbolista perdió el equilibrio tras una infracción y golpeó violentamente su cabeza contra una pared de hormigón ubicada muy cerca del terreno de juego. Las graves lesiones sufridas terminaron provocándole la muerte.

Jesús de Miguel falleció tras un golpe en un partido Foto: EFE

Indonesia también registró episodios similares. En 2017, el arquero Choirul Huda, del Persela Lamongan, falleció después de protagonizar una fuerte colisión con un compañero durante un partido. Años antes, Akli Fairuz, del Persiraja Banda Aceh, había perdido la vida como consecuencia de una patada en el abdomen que le provocó graves lesiones internas.

Otro caso que generó conmoción fue el del argelino Sofiane Loukar, futbolista del MC Saïda, quien sufrió un golpe en la cabeza durante un encuentro frente al ASM Orán. Aunque recibió asistencia médica y regresó al terreno de juego, se desplomó minutos después y falleció.

Las muertes súbitas que conmocionaron a España

Más allá de los accidentes provocados por impactos físicos, las enfermedades cardíacas han sido responsables de algunas de las tragedias más recordadas del fútbol profesional.

En España, los casos de Antonio Puerta y Dani Jarque dejaron una huella imborrable.

Puerta, futbolista del Sevilla, falleció el 28 de agosto de 2007, a los 22 años, tres días después de desplomarse durante un encuentro frente al Getafe en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Dos años más tarde, el 8 de agosto de 2009, murió Dani Jarque, capitán del Espanyol, a los 26 años. El defensor sufrió un problema cardíaco mientras se encontraba concentrado con su equipo en Italia.

Minuto de silencio en Sevilla vs Osasuna Foto: EFE

Ambos futbolistas continúan siendo homenajeados por sus respectivas instituciones y sus hinchas, en recuerdo de dos tragedias que trascendieron los colores de sus camisetas.

El fallecimiento de Jesús de Miguel vuelve a conmocionar al fútbol y se suma a una dolorosa lista de episodios que recuerdan que, aunque son situaciones excepcionales, los accidentes dentro de una cancha también pueden tener consecuencias irreversibles.