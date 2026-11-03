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El País Ovación Fútbol

"Vuela alto": el mensaje del uruguayo que compartió con Jesús De Miguel y las reacciones en el mundo tras su muerte

Lautaro De León, Álvaro Rodríguez, Stuani, Matturro y Valverde fueron algunos de los uruguayos que se pronunciaron tras la triste noticia. Nacional también compartió su pésame.

El País
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03/11/2026, 11:02
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Jesús de Miguel.
Jesús de Miguel.

Una triste noticia conmocionó al fútbol del mundo este martes: el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario del Andorra el lunes en un partido de la Segunda División española.

Lautaro De León, futbolista de Andorra que estaba en cancha al momento del hecho, Álvaro Rodríguez y Federico Valverde fueron algunos de los uruguayos que se pronunciaron tras la triste noticia. Clubes al rededor del mundo y Nacional también compartieron su pésame a la familia del futbolista que tenía una hija de poco más de un año.

"Desde aquí quiero mandar la mayor de las fuerzas a su familia, amigos, compañeros y aficionados. Vuela alto compañero, no te olvidaremos”, escribió el delantero uruguayo de 25 años con pasado en Celta de Vigo. Había anotado el 2-1 parcial de penal y fue expulsado tras anotarlo.

El mensaje de Lautaro de León a Jesús de Miguel.
El mensaje de Lautaro de León a Jesús de Miguel.

“Siempre que jugué contra ti eras un dolor de cabeza”, escribió Álvaro Rodríguez, actual delantero del Bournemouth de Inglaterra. Y añadió: “Te merecías seguir aquí. Es una noticia muy dura para todos. Mucha fuerza a todos los familiares y seres queridos. D.E.P”.

El mensaje de Álvaro Rodríguez a Jesús de Miguel.
El mensaje de Álvaro Rodríguez a Jesús de Miguel.

Cristhian Stuani fue otro de los futbolistas que se pronunció acerca de la muerte de De Miguel. “Todo mi cariño y fuerza para su familia, amigos y compañeros en este momento tan difícil. El fútbol hoy está de luto. Mi más sentido pésame. Descansa en paz”, escribió el goleador de Girona.

Alan Matturro compartió una foto del delantero con un corazón roto. “De no creer”.

El posteo de Federico Valverde.
La historia de Instagram de Federico Valverde.

El uruguayo Giovanni Zarfino, formado en Boston River y con paso por Danubio, juega en Extremadura (Tercera de España) pero fue compañero de Jesús en el CD Castellón durante la temporada 2024/25.

El mensaje de Nacional

"Desde el Club Nacional de Football, acompañamos en este difícil momento a los familiares, amigos y a todo @CDTOficial por el fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel. QEPD", escribió el tricolor al compartir el posteo de Tenerife.

Clubes, minuto de silencio del Real Madrid y mensaje de UEFA

“Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador de CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”, comunicó el conjunto azulgrana.

Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador de C. D. Tenerife. El club quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos”, indicó por su parte la institución madrileña.

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