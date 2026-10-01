Messi es nuevo dueño del Eldense y amplió su órbita hasta cinco clubes y tres continentes gracias a una cláusula

Lionel Messi sigue construyendo su futuro y abre la cancha para cuando llegue el momento de su retiro. Al actual futbolista de Inter Miami y que está a punto de jugar su despedida de la selección de Argentina, parece no llamarle la atención ser entrenador, como a muchos de sus colegas, pero sí el mundo empresarial. Este jueves se convirtió oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense, equipo de la Segunda División española, y amplió a cinco los clubes de fútbol que están bajo su órbita en tres continentes. Además, desde 2023 es copropietario de KRÜ Esports junto a Sergio “Kun” Agüero, en una sociedad que extendió su actividad al mundo de los videojuegos.

La operación por el Eldense todavía debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes, pero el club ya lo anunció en sus cuentas oficiales. El argentino amplía su órbita de clubes a nivel empresarial y este es su mapa de clubes.

Eldense, el segundo club de Messi en España:

El club de Elda, fundado en 1921, es la incorporación más reciente y la segunda institución española que Messi adquiere este año. El argentino compró el 100% de las acciones del CD Eldense al grupo inversor colombiano que estaba al frente de la entidad. El equipo compite en LaLiga Hypermotion y la llegada del rosarino supone, según el propio club, el inicio de un proyecto de largo plazo para impulsar su desarrollo deportivo, institucional y social.

Cornellà, la apuesta por los jóvenes:

En abril, Messi había adquirido la UE Cornellà, club catalán que actualmente compite en la Tercera Federación, quinta categoría del fútbol español. La institución es conocida especialmente por su trabajo de formación y por el desarrollo de futbolistas jóvenes. De esta manera, sus dos proyectos en España tienen características diferentes: Eldense está instalado en el fútbol profesional y Cornellà tiene una fuerte orientación hacia la cantera.

Leo Messi i la seva família ja estan preparats per a l’inici de temporada. 💚



De Cornellà al món, cada cop som més vestint de verd com en Leo i amb ganes d’arrencar el nostre gran repte.



Som-hi, @ue_cornella! pic.twitter.com/2LHGllm1hF — UE Cornellà 💚 (@ue_cornella) August 30, 2026

Leones de Rosario, el club de la familia:

En Argentina aparece un proyecto mucho más personal. Leones de Rosario FC nació en la ciudad natal de Messi y está vinculado directamente con su familia. Su hermano Matías ocupa la presidencia y la institución compite en los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Actualmente el primer equipo milita en la Primera C, cuarta división del fútbol argentino y está en puestos de Reducido por el ascenso. Este caso no es una inversión convencional de Messi en un club extranjero, sino de una estructura gestionada por su propio entorno familiar y en la que fue importante su padre Jorge, fallecido en agosto de 2026.

Deportivo LSM, junto a Luis Suárez

En Uruguay, Messi comparte un proyecto con uno de sus mejores amigos y actual compañero compañero en Inter Miami: Luis Suárez. Deportivo LSM, cuyas siglas corresponden a las iniciales de Luis Suárez y Lionel Messi, nació como una iniciativa vinculada al desarrollo futbolístico y ambos participan de su propiedad. Es la pata uruguaya de una cartera que ya conecta Europa y Sudamérica. El club nació a partir del uruguayo, que edificó en Shangrilá su club deportivo y luego comenzó a competir a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Al momento de dar ese paso, Messi se sumó al proyecto.

Luis Suárez y Lionel Messi, dueños del Deportivo LSM. Foto: Captura.

Inter Miami, una cláusula y oportunidad más tras el retiro:

El caso de Inter Miami es diferente. Messi no es actualmente propietario del club, sino que continúa allí como futbolista. Sin embargo, su contrato incluye una cláusula que le permite acceder a una participación en la propiedad de la franquicia después de su retiro. Por eso, el equipo estadounidense completa el mapa de cinco clubes bajo su órbita, aunque con una participación que todavía es potencial.

Lionel Messi Y David Beckham.

El sexto proyecto: KRÜ Esports con el Kun:

La expansión de Messi no termina en el fútbol. En noviembre de 2023 se convirtió en copropietario de KRÜ Esports, la organización de deportes electrónicos fundada por Sergio Agüero en 2020. El Kun dejó de ser el único dueño y pasó a compartir la propiedad con su amigo y excompañero de la selección argentina. Un caso similar a lo que ocurrió con Deportivo LSM y Luis Suárez. KRÜ cuenta con equipos en distintos videojuegos, entre ellos Valorant, League of Legends y Rocket League.

Así, entre clubes de fútbol, una futura participación en Inter Miami y los esports, Messi fue armando una red empresarial que se extiende desde Rosario hasta Estados Unidos y Europa. El Eldense es el último paso de un proyecto que comenzó a tomar forma mientras todavía sigue siendo futbolista y que apunta, cada vez con mayor claridad, hacia su vida fuera del rectángulo de juego.