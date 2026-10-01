De Arrascaeta fue operado con "éxito y sin complicaciones" en la cuenta regresiva de las semifinales de Libertadores

Giorgian de Arrascaeta fue operado este jueves tras sufrir una fractura en la muñeca izquierda, informó el Flamengo, en la cuenta regresiva de su cruce de semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. El 10 se lesionó el lunes en Seúl durante el amistoso que la selección ganó 4-1 ante Corea del Sur, y el miércoles llegó a Rio de Janeiro para pasar por cirugía.

El procedimiento quirúrgico "concluyó con éxito y sin complicaciones", informó el Flamengo en una nota oficial, sin anticipar plazos para el retorno del jugador de 32 años. "El atleta permanecerá en el hospital en observación durante la tarde, con previsión de alta aún esta noche, en caso de que mantenga una buena evolución clínica. El procedimiento fue realizado por los médicos Roberto Feres, Edson Roderjan y Fernando Sassaki, jefe del Departamento Médico del Flamengo. El jugador seguirá siendo acompañado por el club durante todo el proceso de recuperación", desarrolló el Mengao.

CIRURGIA DE ARRASCAETA É FINALIZADA COM SUCESSO



A cirurgia do meia Giorgian De Arrascaeta, realizada nesta quinta-feira (1º) para correção de uma fratura no punho esquerdo, foi concluída com sucesso e sem intercorrências.



O atleta permanecerá no hospital em observação durante a… pic.twitter.com/z6Eka85pZ4 — Flamengo (@Flamengo) October 1, 2026

Según sitios web especializados, la recuperación de un futbolista en casos similares lleva entre seis y ocho semanas.

El Mengão está en la recta final de la temporada, en la que busca revalidar los campeonatos del Brasileirão y la Libertadores. "Quedamos tristes por el momento que él venía teniendo", dijo este jueves a la prensa el central Léo Ortiz, compañero del centrocampista charrúa en el Fla.

"Perdemos a un gran jugador, pero el año pasado perdimos jugadores" y "otros se levantaron y fueron tan importantes como quienes venían jugando", añadió.

Con diez jornadas por delante, el Flamengo lidera la liga brasileña con tres puntos por delante del Palmeiras, su escolta. En las semifinales de la Libertadores, los cariocas enfrentarán a Estudiantes el 15 y el 22 de octubre. Mientras que Palmeiras y Fluminense se miden en la otra llave.

El Cocho suma tres goles y cuatro asistencias en 21 partidos del campeonato local en curso, y cuatro tantos en la Libertadores.

Con información de EFE.