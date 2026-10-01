Sanguinetti: "Si el Estado no puede con 200 loquitos de Peñarol y Nacional cómo va a poder con el narcotráfico"

Como presidente honorario del club Julio María Sanguinetti participó este martes de la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol en el Campeón del Siglo. El expresidente de la República Oriental del Uruguay (1985-1990 / 1995-2000) fue invitado por Ignacio Ruglio y compartió una noche especial con los socios que adquirieron categoría de vitalicio (30 años) y quienes que cumplieron 50 años de adhesión al club. Dos días después, habló sobre dicho evento pero también se refirió a temas políticos relacionados con el fútbol, sobre el que confesó tener "preocupación".

"Mi preocupación va por el conjunto del fútbol uruguayo, veo un campeonato irregular, suspensiones de partidos, jugando un lunes a las tres de la tarde, partidos sin publico, hemos alejado al público de la cancha, eso es lo que más me apena, no tenemos irregularidad", expresó este jueves en entrevista con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

"Me parece horrible", dijo sobre las sanciones con cierre de canchas, y reflexionó: "Está claro que cuando se cambió se dijo vamos a cambiar la Policía del estadio, tenés cámaras faciales del estadio... Hoy, con el paso del tiempo, podemos evaluar si fue un éxito, y no, fue un fracaso, de modo que hay que volver a cambiar".

"No puedo creer que no podamos tener un sistema policial para un tema de orden público, porque si 30 o 40 mil personas no es un tema de orden público, no sé qué lo es... Si no podemos con 200 loquitos de Peñarol y 200 loquitos de Nacional ¿va a poder con el con el narcotráfico? A mí me desespera cuando el Estado baja los brazos y dice 'no puedo'. ¿Cómo no va a poder?", manifestó Sanguinetti.

El trabajo de la Policía en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

"Si el sistema estuviese dando algún resultado, magnífico, pero no es así. Hay que reaccionar, no se puede vivir un campeonato de fútbol con esta irregularidad", añadió.

Respecto a la guerra del Mirasol con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el presidente honorario opinó: "Peñarol hoy adolece de una situación cierta marginación institucional, creo que es una de las cosas que debe cambiar en el próximo periodo, creo que el presidente actual es consciente de eso, no puede estar en una condición de parida del fútbol uruguayo siendo quién es, no integrando de ningún órgano, no pesando en las decisiones, eso es otra aspecto".