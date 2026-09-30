Así fue la noche especial de Peñarol con la entrega de medallas a vitalicios y quienes cumplieron 50 años de socios

En el marco de la celebración de su cumpleaños Peñarol realizó diversas actividades entre las que se destacó la ceremonia de este martes por la noche en el Campeón del Siglo, la cual consistió en la entrega de 150 medallas a los socios que adquirieron categoría de vitalicio (30 años) y quienes que cumplieron 50 años de adhesión al club.

El cronograma de eventos por el aniversario aurinegro inició con presentación a camiseta homenaje al CURCC que el plantel utilizó el sábado ante Boston River y siguió con la carrera 5K realizada el domingo en el Estadio Campeón del Siglo con más de 4000 participantes. Además, este martes se llevó a cabo la visita anual de autoridades y algunos jugadores al CAIF del barrio Peñarol.

Para el evento de reconocimiento Ignacio Ruglio invitó a los expresidentes Jorge Barrera y Juan Pedro Damiani, y al presidente honorario Julio María Sanguinetti, quienes fueron los encargados de entregar, junto al actual líder del club, las medallas a los presentes en el hall del Campeón del Siglo.

Una noche especial en el CDS 🏠 ✨



👏🏻 Los socios que adquirieron categoría Vitalicio y los socios que cumplieron 50 años de adhesión al club recibieron su merecido reconocimiento en el marco de un nuevo aniversario de nuestra gloriosa institución. pic.twitter.com/dg2seRMxTn — PEÑAROL (@OficialCAP) September 30, 2026

El entrenador Diego Aguirre también hizo entrega de algunas medallas, se tomó fotos y celebró con los hinchas. Abel Hernández, Lucas Ferreira, Leonel Jaime, Tomás Olase y Sebastián Britos dijeron presente en representación del plantel.

Entre las medallas que se entregaron destacaron las de Jorge Gonçalves y uno de los candidatos a las elecciones de Peñarol 2026 como Carlos Lazarrino, a quien se la entregó el dirigente Alejandro González. El consejero Evaristo González y el candidato a la presidencia Freddy García también dieron presente.

Además, Ruglio otorgó el reconocimiento a dos de sus familiares. "Anoche tuve el orgullo de darles sus medallas de 50 años de socios al tío Hugo y al tío Sergio", confesó el presidente en sus estados de WhatsApp.

Ignacio Ruglio en la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol. Foto: Peñarol.

Y recordó: "Cuando eramos niños ellos eran nuestros súper héroes, contándonos sus historias de viajes con Peñarol, en canchas del exterior y su misa semanal de ir a ver al club donde jugara. Gracias tíos por hacernos respirar Peñarol desde que nacimos. La vida en dos colores".

El estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio tras la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol. Foto: Captura.

Esta noche Peñarol enfrenta a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura en un partido que fue postergado tras el apagón en el Charrúa. Comienza a las 20 horas en el Estadio Centenario.

Montevideo City Torque es único líder del Clausura con 18 puntos, producto de seis victorias al hilo y la reciente derrota con Deportivo Maldonado que acabó con el invicto y la racha. Peñarol, que le lleva cinco puntos de ventaja en la Anual. Cualquier resultado que no sea un empate puede ser un quiebre en el campeonato.