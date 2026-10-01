Expo Deporte y Bienestar: se llevará a cabo este fin de semana en el LATU con demostraciones y expositores

Este fin de semana se llevará a cabo en el LATU la Expo Deporte y Bienestar, un evento que se llevará a cabo por primera vez en el país. Este contará con actividades para un buen fin de semana en familia, cargado de actividades con demostraciones de distintos deportes, charlas, juegos, encuentros con deportistas de élite y food trucks.

La Expo tendrá precios accesibles. Están disponibles a través de Red Tickets y con el código expodeporte2026_50% los ingresos para un día tienen un 2x1 a $93,75 y de $138,75 para el pase libre, que da acceso a los tres días.

El LATU abrirá sus puertas el viernes a las 13:30 horas y las cerrará a las 20:00, el sábado el horario será entre las 10:00 y las 20:00, mientras que el domingo habrá eventos entre las 10:00 y las 17:00.

El evento estará dividido en cinco zonas: sala de conferencia, espacio de demostraciones, escenario dinámico, área networking y zona verde.

La Expo comenzará con el corte de cinta e inauguración del evento a las 13:30 que tendrán palabras de Sergio Bañales y Nicolás Sosa, que desembocarán en una exposición del Ministerio de Turismo, a cargo de Cristian Panzardo; y luego con las palabras de Martín Cuestas, corredor de fondo que hablará de su experiencia como atleta olímpico.

A las 15:00 disertarán eñ Dr. Jordi Sagrera Ferrándiz —de España— y el Dr. C. Daniel Strán acerca de la Medicina Manual: técnicas de valoración clínica y opciones terapéuticas en el deporte. Luego Álvaro Dávila de Alliance Jiu Jitsu hablará de como las artes marciales influyen en la toma de decisiones.

16:10 será turno de Gustavo Oscar García, vicepresidente de Vélez Sarsfield que se referirá a operaciones deportivas y gestión de clubes.

A partir delas 16:50 habrá actividades en paralelo. Por una parte se llevarán a cabo conversaciones y talleres de networking de Baby Fútbol. El taller durará dos horas y tocará temas como la actividad física de la mano, las lesiones deportivas (atención primaria), formación de los entrenadores, formar generaciones de deportistas, todas ellas vinculadas al fútbol infantil. Esto se dará en el escenario dinámico, mientras que en el área de networking hablará Ricardo Artigas también en el baby fútbol.

Por otra Esteban Leonis, periodista de Radio Universal tendrá una exposición titulada "Las palabras también entrenan", donde explicará cómo la comunicación puede potenciar el rendimiento individual y colectivo. Clarisse Bermúdez se referirá a como correr medianas y largas distancias, mientras que el club Sinergia hablará de quiropraxia deportiva, a cargo del Dr. Leonardo Castiglioni.

El cierre del bloque del viernes estará destinado al Mundial 2026. Erika Hoffmann, Directora General Canal 5, hablará de su experiencia en transmisión de la Copa del Mundo, mientras que Marcelo Broli, Roman Cuello y Daniel Bañales analizarán el torneo hasta las 20:00 cuando finalice la primera jornada.

El sábado habrá demostraciones variadas de distintos deportes. A las 10:00 se abrirán las puertas y 10:30 se llevará a cabo la primera charla, acerca de genética y epigenética deportiva. A las 11:00 el Licenciado en Psicología Christian de los Santos disertará acerca de deporte, valores y comunidad en el Baby Fútbol y en simultáneo, en el escenario dinámico, el Dr. Daniel Machin hará con tecnología de avanzada evaluación de la marcha, pisada y postura corporal.

A las 12:00, Marcos Sarraute, ganador de tres oros en los Juegos Odesur, hablará de su experiencia personal con déficit de atención y salud mental.

Luego volverá a haber actividades en simultáneo. En sala de conferencias será el turno para el Dr. Mauricio Hidalgo, Máster en Neurociencia aplicada al deporte y Neuroeducación (NeuroSport) que hablará de la neurociencia aplicada al deporte, entrenamiento cognitivo y visual; en el espacio de demostraciones se podrá observar el armado del Tatami, mientras que en el escenario dinámico habrá una entrevista a María Sara Grippoli, campeona Panamericana de Taekwondo, que viene de ser plata en los Odesur.

A partir de las 13:05 habrá demostraciones en simultáneo. La Escuela de Baseball del Caribe enseñará como practicar el deporte en el espacio verde, la Federación Uruguaya de Taekwondo hará una demostración de su disciplina en el espacio de demostraciones y en el escenario dinámico se realizará una práctica de Power Yoga, a cargo de Ceci Amaro, creadora del método Yoga FitWoman desde Argentina.

14:20 habrá una entrevista a Melina Orlando, cinco veces Campeona Mundial de Brazilian Jiu Jitsu, será entrevistada, y a continuación habrá una demostración de la disciplina.

Diego Piaggio enseñará Krav Maga (defensa personal para mujeres en la vía pública) a las 15:20 y en simultáneo comenzará la práctica de Tchoukball, a cargo de la Asociación Uruguaya de la disciplina.

A las 16:00 continuarán las actividades múltiples. Florencia Dutrénit de @ahoramovimiento y @ahora.estudio hablará de meditación, mindfulness y yoga; mientras que en el escenario dinámico habrá entrenamientos personalizados a cargo de Fusiomov.

Entre 16:45 y 17:30 habrá un desfile de moda y artículos deportivos, mientras que a continuación el Psicólogo Gonzalo Gelpi hablará de la experiencia de atención del Departamento de Salud Mental de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP).

En simultáneo habrá una entrevista a Maira "La Panterita" Moneo, Campeona Latina OMB Superpluma de Boxeo. Además el público podrá sacarse foto con sus cinturones de campeonato y habrá con la gente una demostración y guanteo de boxeo.

El kickboxing cerrará el sábado a partir de las 18:50, con una entrevista a Marylin Contin, campeona mundial de la disciplina; y posteriormente habrá una demostración del deporte.

El domingo se abrirá a las 10:00 con la Escuela de Baseball del Caribe nuevamente, que en el espacio verde enseñará la disciplina. En sala de conferencias se podrá escuchar al Magíster Damián Benchoam hablar de cómo las herramientas del alto rendimiento impactan en el bienestar integral. En el escenario dinámico nuevamente habrá entrenamientos personalizados a cargo de Fusiomov.

La Fundación Peluffo Giguens dará una charla a las 11:00 sobre el deporte como prevención, mientras que a continuación la gimnasia aeróbica tendrá su espacio, con una entrevista a los campeones panamericanos Diego Ramírez y Julieta Perazza; y luego habrá una demostración.

A las 13:00, Jessica Píriz, Fitness Influencers Award, hablará de la actividad física en embarazo y postparto; y en simultáneo habrá desafíos de ajedrez con el Club de los Trebejos.

Horneros Tennis y Agrupación de Pickleball darán clases de los deportes en el espacio dinámico y en el escenario dinámico se llevará a acabo una Master Class Oficial de Zumba y Zumba Gold A cargo de ZES Sharon Silva e instructores de Uruguay.

Las demostraciones darán lugar al Dr Diego Larroque, traumatólogo cirujano de rodilla y traumatología del deporte Casmu, que explicará porqué un deportista se lesiona.

Desde las 16:00 habrá una Demostración Aeromodelismo, mientras que a las 16:35 Cuareim 1080 recorrerá el LATU haciendo sonar sus tambores.

A las 17:05 el evento cerrará sus puertas con el sorteo y ceremonia final.