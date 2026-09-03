Expo Deporte y Bienestar: nueva propuesta que reunirá deporte, salud, entretenimiento y networking en el LATU

La primera edición de Expo Deporte y Bienestar fue presentada este miércoles con una propuesta que busca reunir en un mismo lugar al deporte, la salud, el bienestar y distintas actividades para toda la familia. El evento se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre en el centro de exposiciones del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), en Montevideo.

Durante el lanzamiento participaron autoridades nacionales, referentes del deporte y representantes de organismos e instituciones vinculadas al sector público y privado. Entre los organismos que apoyan y auspician la iniciativa se encuentran la Secretaría Nacional del Deporte (SND), el Comité Olímpico Uruguayo (COU) y Uruguay Natural - Ministerio de Turismo.

De acuerdo con la organización, la Expo busca funcionar como un punto de encuentro entre federaciones, clubes, deportistas, instituciones, marcas y público, con propuestas relacionadas con el deporte, la salud, la educación física y el bienestar. La iniciativa apunta también a generar espacios de formación, intercambio y networking dentro del ecosistema deportivo uruguayo.

Durante los tres días habrá una combinación de stands, activaciones, demostraciones, charlas, entrevistas, juegos, sorteos y propuestas gastronómicas. La programación fue pensada para distintas edades y contempla tanto actividades vinculadas al alto rendimiento como otras de carácter recreativo y de bienestar. Uno de los atractivos será la presencia de deportistas y referentes que compartirán sus experiencias.

El viernes 2, jornada inaugural, está prevista una charla del corredor Martín Cuestas sobre su experiencia como atleta olímpico, además de una actividad sobre la transmisión de un Mundial de fútbol a cargo de Erika Hoffmann, directora general de Canal 5. El cierre de la primera jornada tendrá como protagonistas a Marcelo Broli, Gerardo Pelusso y Daniel Bañales, quienes realizarán un análisis del último Mundial de Fútbol FIFA.

Expo Deporte y Bienestar: una nueva propuesta que reunirá deporte, salud y entretenimiento en el LATU

El sábado 3 la agenda tendrá una fuerte presencia de disciplinas deportivas. Habrá una entrevista a María Sara Grippoli, campeona panamericana de taekwondo, seguida de una demostración de esa disciplina; una entrevista a Melina Orlando, cinco veces campeona sudamericana de jiu-jitsu, y una demostración de esa disciplina. También están previstas actividades de judo para niños, una competencia de judo y una entrevista a Marylin Contin, campeona mundial de kickboxing y boxeadora, además de una demostración y pelea de kickboxing.

La jornada del domingo 4 estará orientada a otros aspectos relacionados con el deporte y el bienestar. Entre las actividades anunciadas aparecen una charla sobre cómo las herramientas del alto rendimiento impactan en el bienestar integral, una propuesta de la Fundación Peluffo Giguens sobre el deporte como prevención, una entrevista a los campeones panamericanos de gimnasia aeróbica Diego Ramírez y Julieta Perazza, y una demostración de esa disciplina. También habrá actividades de pickleball y tenis y una demostración de aeromodelismo.

La organización señala que la grilla puede sufrir modificaciones incluso hasta el mismo día de cada actividad. La propuesta se completa con stands institucionales y comerciales, activaciones y espacios de networking. Según la página oficial, más del 85% de los stands ya se encuentran reservados.

Las entradas ya están disponibles a través de RedTickets. La Expo Deporte y Bienestar se realizará el viernes 2 de octubre de 13:30 a 20:00, el sábado 3 de 10:00 a 20:00 y el domingo 4 de 10:00 a 17:00, siempre en el LATU.

La información completa, la programación y los detalles de las actividades pueden consultarse en la página oficial de Expo Deporte y Bienestar.

Expo Deporte y Bienestar: una nueva propuesta que reunirá deporte, salud y entretenimiento en el LATU

EXPO DEPORTE Y BIENESTAR Conferencias:

Análisis del último Mundial de Fútbol de la FIFA con Marcelo Broli, Gerardo Pelusso y Daniel Bañales; medicina manual y deporte; tecnología aplicada a la fisioterapia; gestión de clubes; comunicación y rendimiento; quiropraxia deportiva; experiencias de transmisión del Mundial y deporte como prevención. Entrevistas con referentes:

Marylin Contin, Clarisse Bermúdez, Marcos Sarraute, Maria Sara Grippoli, Melina Orlando, Diego Ramírez y Julieta Perazza, entre otros destacados deportistas uruguayos. Demostraciones y actividades:

Taekwondo, Krav Maga, Jiu Jitsu, Judo, KickBoxing, Gimnasia, Yoga, Mindfulness, Pickleball, Tennis, Aeromodelismo y desfile de indumentaria y equipamiento deportivo. Horarios:

Viernes 2 de octubre: 14:00 a 20:00 hs

Sábado 3 de octubre: 10:00 a 20:00 hs

Domingo 4 de octubre: 10:00 a 17:00 hs