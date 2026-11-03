Quién era Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que murió tras sufrir un golpe en pleno partido

El mundo del fútbol se vio conmocionado este martes con el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que en el partido que el lunes su equipo jugó contra el Andorra recibió un duro golpe del golero rival que le terminó provocando la muerte horas más tarde.

El delantero de 30 años falleció este martes a las 8:00 de la mañana de España luego de permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Tenerife fue el encargado de dar a conocer la triste noticia que sacudió al deporte trasladando sus condolencias a familiares y amigos del futbolista, reconociendo la dificultad de asimilar lo sucedido: “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”.

Mientras tanto, la familia de Jesús de Miguel también viene recibiendo innumerables muestras de apoyo y cariño pero pidió que se respete la intimidad en un momento tan delicado como el que le toca atravesar, algo que fue comunicado por el club Tenerife.

Nacido en la cantera del Fuenlabrada y del Leganés, Jesús de Miguel estaba en pareja con María y ambos se convirtieron en padres en junio de 2025, cuando se dio el nacimiento de su hija Clara.

“La llegada de la niña coincidió con una etapa de importantes cambios para la pareja. La carrera deportiva de Jesús de Miguel les había llevado a adaptarse a diferentes destinos, una circunstancia habitual en la trayectoria de los futbolistas profesionales. Uno de los últimos traslados tuvo lugar en el verano de 2025, cuando el delantero fichó por Tenerife y se instaló en la isla para afrontar una nueva etapa de su carrera”, publicó Infobae.

De Miguel debutó en el Leganés B, luego jugó en el Fuenlabrada, Internacional de Madrid, regresó al Fuenlabrada, fue cedido a préstamo al Unión Adarve, fichó después por Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y Castellón para luego recalar en el Tenerife.