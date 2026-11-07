Rodrigo Bentancur volvió a jugar en Tottenham tras cumplir una suspensión y llega con minutos a la selección

Rodrigo Bentancur volvió a tener actividad oficial este sábado con Tottenham, justo antes de incorporarse a la selección uruguaya para disputar los amistosos de noviembre frente a Argentina y República Dominicana. El mediocampista de 29 años dejó atrás una suspensión de tres encuentros y sumó minutos en la derrota 1-0 de los Spurs ante Leeds United, por la décima fecha de la Premier League.

El futbolista uruguayo comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 65 minutos, cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles. Sin embargo, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi no pudo evitar una nueva derrota, ya que Noah Okafor convirtió a los 79 minutos el único tanto del partido disputado en Elland Road.

Con este resultado, Tottenham quedó en la undécima posición de la Premier League con 12 puntos, mientras que Leeds United llegó a 14 unidades y se ubicó octavo.

¿Por qué Bentancur estuvo tres partidos sin jugar?

El mediocampista de la selección uruguaya había sido expulsado el pasado 10 de octubre durante el encuentro frente a Manchester United en Old Trafford, luego de protagonizar una agresión que le costó la tarjeta roja.

Como consecuencia de aquella acción, Bentancur recibió una suspensión de tres partidos, sanción que ya cumplió y que le permitió volver a estar a disposición de Roberto De Zerbi para el compromiso de este sábado. Su regreso representa una buena noticia para Diego Forlán, que lo incluyó entre los 28 convocados para la doble fecha FIFA de noviembre.

Rodrigo Bentancur tras su altercado con Luke Shaw. Foto: AFP.

Uruguay se prepara para enfrentar a Argentina y República Dominicana

La selección uruguaya afrontará sus últimos dos compromisos internacionales de 2026 con Diego Forlán al frente del cuerpo técnico. La Celeste enfrentará primero a Argentina el viernes 13 de noviembre, desde las 20:00 horas, en La Bombonera de Buenos Aires.

Posteriormente, el martes 17 de noviembre, Uruguay recibirá a República Dominicana a partir de las 20:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Bentancur forma parte de una nómina de 28 futbolistas en la que también aparecen Federico Valverde, Lucas Torreira, Nicolás de la Cruz, Facundo Bernal y Rodrigo Zalazar, entre otras alternativas para el mediocampo.

La actividad de la Celeste comenzará oficialmente el lunes 9 de noviembre en el Complejo Celeste, aunque algunos futbolistas ya se incorporaron de manera anticipada. Está previsto que el plantel quede completo el martes, una vez que los convocados del exterior finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes.

De esta manera, Bentancur llegará a Uruguay con minutos de competencia después de casi un mes sin disputar partidos oficiales, en una nueva oportunidad para ponerse a las órdenes de Forlán y buscar protagonismo en los últimos dos encuentros del año.