Rodrigo Bentancur se tiró con todo por la pelota, discutió con Luke Shaw y fue expulsado en Tottenham

Rodrigo Bentancur protagonizó una situación que se volvió vira y fue el cruce con Luke Shaw en el partido entre Manchester United y Tottenham por la sexta fecha de la Premier League. Todo comenzó con una acción muy vehemente del futbolista uruguayo.

Los Diablos Rojos se habían puesto en ventaja en el minuto 73 por el delantero Bryan Mbeumo, pero cinco más tarde se concretó la jugada que derivó en la roja del futbolista de la selección de Uruguay. Y todo fue por una contra que tuvo el conjunto local, en la que Luke Shaw se iba con la pelota, pero justo lo anticipó el exjugador de Boca Juniors y la Juventus de Italia.

Si bien es cierto que se tiró con mucha vehemencia, Bentancur nunca tocó al jugador británico. La acción continuó y el uruguayo llegó antes que otro rival para despejar la pelota. Aunque en ese momento apareció Shaw para empujarlo y arrojarlo al suelo.

Ese hecho produjo un enfrentamiento entre los dos futbolistas, donde Shaw terminó en el suelo acusando un cabezazo del jugador celeste de 29 años. Además, se originó una montonera de futbolistas de ambos equipos en el Old Trafford.

Montonera tras la acción de Rodrigo Bentancur con Luke Shaw. Foto: AFP.

A partir de esa situación, el árbitro Stuart Attwell tomó la resolución de amonestar al lateral del elenco locatario, mientras que a Bentancur le mostró la roja en el minuto 78 del encuentro que se llevó a cabo en el mítico escenario del Manchester United.

Todo era cuesta arriba para un Tottenham que naufragaba, en ese momento, en la última posición de la Premier League con tan solo dos puntos. Pero en la última acción del juego consiguió un poco de aire debido a que Dominic Solanke estampó el 1-1 en el minuto 90+2.

Los Spurs siguen muy comprometidos con la permanencia porque ahora se encuentran en la posición número 18 del certamen más importante del fútbol británico. A la espera de lo que suceda con el Coventry City, que tiene tres unidades y un partido menos. Por lo que si suma un punto o una victoria ante Newcastle el lunes, desde la hora 16:00, puede pasar al elenco que posee al uruguayo Bentancur para ubicarlo en el penúltimo sitio.

Los números de Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur lleva disputados un total de ocho partidos en la temporada 2026-2027 con la camiseta de Tottenham donde dio una asistencia, recibió una amarilla y vio una tarjeta roja.

El uruguayo sabe que tiene una dura temporada de por medio con los Spurs, ya que se encuentran en las últimas posiciones de la Premier League, por lo que deberán luchar por la permanencia.