Mauricio Larriera renunció a Defensor Sporting tras la increíble derrota ante Cerro en el Franzini

La dura derrota de Defensor Sporting por 3-2 ante Cerro en el estadio Luis Franzini, por la décima fecha del Torneo Clausura, tuvo consecuencias inmediatas. Luego de finalizado el encuentro, Mauricio Larriera presentó su renuncia como entrenador del conjunto violeta, una decisión que posteriormente fue aceptada por la dirigencia de la institución.

El resultado terminó de sentenciar la continuidad del técnico al frente de un equipo que atraviesa un momento complicado en el campeonato y que este sábado dejó escapar una victoria que parecía tener asegurada, incluso cuando contaba con una ventaja de dos goles y un futbolista más en el campo de juego.

La caída significó la segunda derrota consecutiva de Defensor Sporting, que venía de perder 3-2 frente a Albion y continúa alejándose de los puestos de clasificación a las competencias internacionales.

Además, fue la segunda ocasión reciente en la que el conjunto violeta sufrió una remontada sobre el final, luego de lo ocurrido frente a Nacional por la séptima fecha del Clausura, cuando también dejó escapar puntos en los últimos minutos.

Defensor Sporting comenzó de buena manera el encuentro y logró ponerse en ventaja a los 16 minutos por intermedio de Xavier Biscayzacú. Ya en el complemento, Brian Montenegro amplió las diferencias a los 51 minutos y estableció el 2-0 parcial.

El panorama parecía todavía más favorable para los dirigidos por Larriera cuando Damián Suárez vio la tarjeta roja a los 58 minutos y dejó a Cerro con diez futbolistas. Sin embargo, el equipo conducido por Alejandro Cappuccio protagonizó una remontada inesperada.

Agustín Miranda descontó a los 77 minutos y Alejo Macelli igualó el marcador a los 86, ambos mediante golpes de cabeza. Cuando el encuentro se encaminaba hacia el empate, una polémica incidencia terminó de cambiar la historia.

En tiempo de descuento, el árbitro Hernán Heras fue convocado por el VAR para revisar una posible mano de José Neris dentro del área de Defensor Sporting. Luego de observar la jugada durante varios minutos, el juez sancionó penal para Cerro.

Lucas Agazzi en el partido entre Defensor Sporting y Cerro. Foto: @DefensorSp.

Bruno Morales se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3-2 definitivo a los 90+5 minutos, desatando el festejo de los visitantes y la bronca de los hinchas violetas, que manifestaron su malestar por la decisión arbitral. En ese contexto, Larriera decidió dar un paso al costado y comunicó su renuncia a las autoridades del club, que terminaron aceptándola.

De esta manera, Defensor Sporting se quedó sin entrenador a falta de cinco fechas para el cierre del Torneo Clausura, en un momento delicado desde lo deportivo y con el desafío de intentar revertir su presente en la recta final de la Liga AUF Uruguaya 2026. La dirigencia violeta deberá resolver ahora quién se hará cargo del plantel principal para afrontar los próximos compromisos de la temporada.