"Tenemos el mejor técnico que podíamos tener": en Defensor hoy no es opción cesar a Mauricio Larriera

Para un equipo como Defensor Sporting, el presente que atraviesa no es normal y tampoco motivo de sentirse satisfecho. El Tuerto está en el puesto 11 de la Anual —más allá de encontrarse a tres puntos de los puestos de copas internacionales—, en el puesto 12 del Torneo Clausura y acaba de quedar eliminado de la Copa AUF Uruguay. De todas maneras, el proyecto de Mauricio Larriera parece ir más allá y así confían en la institución.

Fuentes del violeta le hicieron saber a Ovación que hoy no está en los planes cesar al técnico que en los primeros 15 partidos que dirigió cosechó tres victorias, cinco empates y siete derrotas. "Hay un convencimiento de que tenemos el mejor técnico que podíamos tener", afirmaron desde el club dejando en claro que Larriera continuará al frente del plantel.

De hecho, en la interna ya se maneja la posibilidad de que lo haga también en 2027, iniciando desde cero, con un plantel conformado por él y así apostar a otros resultados, esos que hoy no se han dado de la forma esperada. "Los resultados no lo están respaldando, eso es cierto, pero queremos creer que contratamos bien el técnico y que puede llevar adelante el proyecto", subrayaron.

"Tenemos una fuerte autocrítica de qué errores cometimos, pero también de cuáles no cometimos y son factores que no dependen del cuerpo técnico, de la estructura deportiva o de los dirigentes en el tema resultados", afirmaron en referencia al convencimiento de su continuidad al frente del equipo principal.

"Aparte nos quedan seis fechas y hay que estar concentrados y obtener la mayor cantidad de puntos posibles que no va a ser nada fácil", sentenciaron, pensando también en seguir creciendo en unidades y obtener un colchón de puntos que no lo complique de cara a la próxima temporada y la cabeza esté puesta en pelear los torneos.

Guillermo de los Santos es baja ante Cerro

El capitán Guillermo de los Santos no estará a disposición del cuerpo técnico de cara al próximo partido ante Cerro luego de llegar a la quinta amarilla en el encuentro ante Albion de la fecha pasada. El partido será el próximo sábado 10 de octubre desde las 11:00 y se jugará en el Estadio Luis Franzini.

El Tuerto arribará con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones y buscando volver a sumar de a tres ante un equipo que hoy lucha por la permanencia en la Primera División.