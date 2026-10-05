Así se juega la fecha 10 del Clausura: Peñarol recibe a Progreso y Nacional cierra la etapa ante Central Español
La décima se disputará entre el viernes y el domingo, el Mirasol volverá a jugar en el Centenario sin gente y el tricolor espera por la definición del partido de esta noche.
La décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 comienza este viernes a las 17 horas en el Estadio Charrúa con el encuentro entre Montevideo City Torque y Danubio. Más tarde, a las 20 horas, Deportivo Maldonado recibirá a Liverpool en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Peñarol, actual líder de la Tabla Anual, cerrará la jornada sabatina desde las 18:30 horas en el Estadio Centenario sin su público ante un Progreso muy necesitado de puntos y último en la tabla del Descenso.
¿Dónde se juega Central Español vs. Nacional?
Finalmente, la etapa culmina a las 18:30 horas con el partido entre Central Español y Nacional, en un escenario que aún está por confirmarse. El Palermitano, que viene de caer ante Deportivo en el Campus y se complica en la parte baja de los promedios, aguarda por el resultado del único partido sin disputarse por la novena fecha entre Montevideo City Torque y el tricolor. Si Nacional pierde esta noche en el Gran Parque Central (20:00), la intención es sacarlo del Estadio Centenario para la décima.
La décima fecha del Torneo Clausura completa:
Viernes 9 de octubre
Montevideo City Torque vs. Danubio
- Hora: 17:00
- Estadio: Estadio Charrúa
Deportivo Maldonado vs. Liverpool
- Hora: 20:00
- Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel
Sábado 10 de octubre
Defensor Sporting vs. Cerro
- Hora: 11:00
- Estadio: Estadio Franzini
Wanderers vs. Boston River
- Hora: 15:00
- Estadio: Parque Viera
Peñarol vs. Progreso
- Hora: 18:30
- Estadio: Estadio Centenario
Domingo 11 de octubre
Juventud vs. Racing
- Hora: 11:00
- Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)
Cerro Largo vs. Albion
- Hora: 15:00
- Estadio: Ubilla (Melo)
Central Español vs. Nacional
- Hora: 18:30
- Estadio: Centenario a confirmar
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