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El País Ovación Fútbol

Así se juega la fecha 10 del Clausura: Peñarol recibe a Progreso y Nacional cierra la etapa ante Central Español

La décima se disputará entre el viernes y el domingo, el Mirasol volverá a jugar en el Centenario sin gente y el tricolor espera por la definición del partido de esta noche.

El País
El País
05/10/2026, 15:27
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La disputa de la pelota en el partido entre Nacional y Central Español.
La disputa de la pelota en el partido entre Nacional y Central Español.
Foto: Ignacio Sánchez.

La décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 comienza este viernes a las 17 horas en el Estadio Charrúa con el encuentro entre Montevideo City Torque y Danubio. Más tarde, a las 20 horas, Deportivo Maldonado recibirá a Liverpool en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Peñarol, actual líder de la Tabla Anual, cerrará la jornada sabatina desde las 18:30 horas en el Estadio Centenario sin su público ante un Progreso muy necesitado de puntos y último en la tabla del Descenso.

Matías Arezo con la pelota en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario.
Matías Arezo con la pelota en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario.
Foto: Leonardo Mainé.

¿Dónde se juega Central Español vs. Nacional?

Finalmente, la etapa culmina a las 18:30 horas con el partido entre Central Español y Nacional, en un escenario que aún está por confirmarse. El Palermitano, que viene de caer ante Deportivo en el Campus y se complica en la parte baja de los promedios, aguarda por el resultado del único partido sin disputarse por la novena fecha entre Montevideo City Torque y el tricolor. Si Nacional pierde esta noche en el Gran Parque Central (20:00), la intención es sacarlo del Estadio Centenario para la décima.

La décima fecha del Torneo Clausura completa:

Viernes 9 de octubre

  • Montevideo City Torque vs. Danubio

    • Hora: 17:00
    • Estadio: Estadio Charrúa

  • Deportivo Maldonado vs. Liverpool

    • Hora: 20:00
    • Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel

Sábado 10 de octubre

  • Defensor Sporting vs. Cerro

    • Hora: 11:00
    • Estadio: Estadio Franzini

  • Wanderers vs. Boston River

    • Hora: 15:00
    • Estadio: Parque Viera

  • Peñarol vs. Progreso

    • Hora: 18:30
    • Estadio: Estadio Centenario

Domingo 11 de octubre

  • Juventud vs. Racing

    • Hora: 11:00
    • Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)

  • Cerro Largo vs. Albion

    • Hora: 15:00
    • Estadio: Ubilla (Melo)

  • Central Español vs. Nacional

    • Hora: 18:30
    • Estadio: Centenario a confirmar

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