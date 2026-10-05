Así se juega la fecha 10 del Clausura: Peñarol recibe a Progreso y Nacional cierra la etapa ante Central Español

La décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 comienza este viernes a las 17 horas en el Estadio Charrúa con el encuentro entre Montevideo City Torque y Danubio. Más tarde, a las 20 horas, Deportivo Maldonado recibirá a Liverpool en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Peñarol, actual líder de la Tabla Anual, cerrará la jornada sabatina desde las 18:30 horas en el Estadio Centenario sin su público ante un Progreso muy necesitado de puntos y último en la tabla del Descenso.

Matías Arezo con la pelota en el partido entre Progreso y Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

¿Dónde se juega Central Español vs. Nacional?

Finalmente, la etapa culmina a las 18:30 horas con el partido entre Central Español y Nacional, en un escenario que aún está por confirmarse. El Palermitano, que viene de caer ante Deportivo en el Campus y se complica en la parte baja de los promedios, aguarda por el resultado del único partido sin disputarse por la novena fecha entre Montevideo City Torque y el tricolor. Si Nacional pierde esta noche en el Gran Parque Central (20:00), la intención es sacarlo del Estadio Centenario para la décima.

La décima fecha del Torneo Clausura completa:

Viernes 9 de octubre

Montevideo City Torque vs. Danubio Hora: 17:00 Estadio: Estadio Charrúa

Deportivo Maldonado vs. Liverpool Hora: 20:00 Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel



Sábado 10 de octubre

Defensor Sporting vs. Cerro Hora: 11:00 Estadio: Estadio Franzini

Wanderers vs. Boston River Hora: 15:00 Estadio: Parque Viera

Peñarol vs. Progreso Hora: 18:30 Estadio: Estadio Centenario



Domingo 11 de octubre