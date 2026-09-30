Nicolás Scotti: el pibe de Defensor que despierta interés en el extranjero y prepara el Mundial Sub 17

Nicolás Scotti ha sido una de las grandes novedades que presentó Mauricio Larriera tras su llegada al club. El joven de 16 años que defiende a Defensor Sporting despertó interés en clubes del extranjero luego de su participación en el Sudamericano Sub 17 de este año, donde jugó los seis partidos e hizo dos goles.

El jugador había estado a la orden de Román Cuello en el Apertura, pero tuvo su debut en el Clausura, cuando Larriera lo tiró a la cancha 27 minutos en la derrota ante Wanderers por 1-0.

A partir de la quinta fecha siempre ingresó desde el banco de suplentes e incluso jugó todo el segundo tiempo en el partido frente a Cerro Largo por la Copa AUF Uruguay, que terminó con empate 1-1.

El hijo de Diego Scotti que seguramente defienda a la selección Sub 17 a partir de noviembre en el Mundial de Qatar había despertado intereses del extranjero tras el Sudamericano pero aún no hay nada formal, ni concreto, según contaron fuentes de Defensor Sporting a Ovación.

En la mañana del martes ESPN Brasil mencionó que Liverpool de Inglaterra mostró interés en el jugador. Incluso medios partidarios de los Reds comenzaron a hacerse eco de la información del medio brasileño. Transfermarkt menciona también posibilidades dentro de clubes poderosos de Brasil como São Paulo y Atlético Mineiro.

Nicolás Scotti 🇺🇾



16 | LW | Defensor Sporting | — | Right-footed



Promising Uruguayan forward with movement, attacking instinct and a developing eye for goal.



Strengths: Movement • Finishing • Attacking instinct

Weaknesses: Physicality • Consistencypic.twitter.com/GrTahG9ciT https://t.co/JaVZQDGpNe — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) September 29, 2026

Scotti se robó los flashes en los minutos que tomó frente a Danubio, mostrándose como un puntero derecho que juega a perfil cambiado, con la opción de manejar ambas piernas, velocidad y buen dribbling.

El extremo derecho lleva hasta el momento 124 minutos disputados con el primer equipo repartidos en cinco partidos, pero sin dudas sus condiciones lo muestran como una de las promesas a seguir en la Liga AUF Uruguaya.

Pese a su corta edad el jugador ya tiene contrato profesional con el club con una cláusula de rescisión de 8 millónes de dólares.